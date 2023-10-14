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Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
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15:40 14.10.2023 (обновлено: 15:50 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/livan-1902771753.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по источнику обстрела на территории Ливана. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:40
2023-10-14T15:50
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по источнику обстрела на территории Ливана.ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил, что зафиксировал обстрелы с территории Ливана в сторону района Хар-Дов."Солдаты... на данный момент наносят удары по источнику пусков", - говорится в сообщении армии.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/pomosch-1902767906.html
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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, владимир путин, хамас, оон
Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Владимир Путин, Хамас, ООН
Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала несколько обстрелов с территории Ливана

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по источнику обстрела на территории Ливана.
ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил, что зафиксировал обстрелы с территории Ливана в сторону района Хар-Дов.
"Солдаты... на данный момент наносят удары по источнику пусков", - говорится в сообщении армии.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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15:14
 
ИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияВладимир ПутинХамасООН
 
 
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