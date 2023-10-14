https://ria.ru/20231014/livan-1902771753.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана - РИА Новости, 14.10.2023

Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрелы с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по источнику обстрела на территории Ливана. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:40

2023-10-14T15:40

2023-10-14T15:50

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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владимир путин

хамас

оон

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по источнику обстрела на территории Ливана.ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил, что зафиксировал обстрелы с территории Ливана в сторону района Хар-Дов."Солдаты... на данный момент наносят удары по источнику пусков", - говорится в сообщении армии.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/pomosch-1902767906.html

израиль

ливан

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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, владимир путин, хамас, оон