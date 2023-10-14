https://ria.ru/20231014/kritika-1902825149.html

СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля

СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля

Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T21:28

2023-10-14T21:28

2023-10-14T21:28

в мире

израиль

палестина

сша

хамас

оон

стэнфордский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины, сообщает газета Washington Post. "В США компании, политики, университеты и школьные округа, которые выбрали такой подход, обнаружили себя под огнем со стороны еврейских и других групп", - говорится в публикации. Как пишет издание, многие лица и организации в Штатах выбрали "безопасный" путь в отношении эскалации палестино-израильского конфликта, решив "осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразить одинаковую поддержку евреям и палестинцам". Однако ответом на подобные публичные заявления с призывами к деэскалации насилия на Ближнем Востоке стала волна критики за проявленную "нейтральность". "В Стэнфордском университете факультет протестовал после того, как университетские лидеры написали студентам о "разрушительном кризисе в Израиле и Палестине" без указания ХАМАС в качестве агрессора", - пишет газета. Кроме того, по данным издания, в одной из крупнейших в США сетей кофеен Starbucks разразился скандал из-за публикации в социальных сетях группой работников поста с "солидарностью к Палестине". В результате этого компания оказалась под огнем критики со стороны консервативных СМИ, руководство было вынуждено распространить заявление об "осуждении терроризма, ненависти и насилия", а публикация в соцсетях была удалена. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

палестина

сша

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в мире, израиль, палестина, сша, хамас, оон, стэнфордский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году