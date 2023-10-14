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СМИ: власти Египта отказались пропускать американцев через КПП "Рафах" - РИА Новости, 14.10.2023
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15:36 14.10.2023 (обновлено: 19:19 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/kpp-1902770974.html
СМИ: власти Египта отказались пропускать американцев через КПП "Рафах"
СМИ: власти Египта отказались пропускать американцев через КПП "Рафах" - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: власти Египта отказались пропускать американцев через КПП "Рафах"
Египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera News со... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:36
2023-10-14T19:19
египет
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
оон
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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на американского чиновника, что Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через "Рафах"."Египетские власти отказались позволить американским гражданам проход через наземный переход "Рафах", - заявили источники телеканала.Согласно источникам, власти Египта отвергли идею, чтобы проход из сектора Газа через "Рафах" был доступен только для иностранцев.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/livan-1902771753.html
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египет, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, оон
Египет, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хамас, ООН
СМИ: власти Египта отказались пропускать американцев через КПП "Рафах"

Al-Qahera: власти Египта отказались пропускать граждан США через КПП "Рафах"

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах"
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КАИР, 14 окт - РИА Новости. Египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.
Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на американского чиновника, что Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через "Рафах".
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"Египетские власти отказались позволить американским гражданам проход через наземный переход "Рафах", - заявили источники телеканала.
Согласно источникам, власти Египта отвергли идею, чтобы проход из сектора Газа через "Рафах" был доступен только для иностранцев.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ЕгипетСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХамасООН
 
 
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