https://ria.ru/20231014/koshki-1902772986.html

В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей

В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей - РИА Новости, 14.10.2023

В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей

Мосгорсуд разрешил мужчине оставить в квартире своих кошек, на запах и шум от которых жаловались его соседи, но обязал хозяина провести уборку и дезинфекцию,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:45

2023-10-14T15:45

2023-10-14T15:45

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд разрешил мужчине оставить в квартире своих кошек, на запах и шум от которых жаловались его соседи, но обязал хозяина провести уборку и дезинфекцию, сообщили РИА Новости в суде. С иском в суд обратилась соседка мужчины, которая пожаловалась, что запах кошачьей мочи из его квартиры создает для всех жильцов невыносимые условия проживания: "удушающие запахи заполняют лестницу и квартиры подъезда, не дают возможности открыть окна, сильный запах имеется даже на улице под окнами квартиры ответчика". По ее словам, "из подъезда через вентиляционные каналы, смежную стену, пол и окна постоянно проникает специфический и невыносимый для нормального проживания человека запах экскрементов кошек, слышны их внезапные мяуканья и ор в любое время суток". Суд допросил других свидетелей, отправил в квартиру комиссию "Жилищника" и в итоге удовлетворил иск. Владельца кошек обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил, привести указанное жилое помещение в надлежащее состояние, произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения, а также удалить домашних животных из квартиры. Мужчина, спасая своих питомцев, обратился в Мосгорсуд. Там он заявил, что уже начал ремонт, животных у него всего пять, а котов он кастрировал, чтобы избежать запаха. В итоге апелляционная инстанция пошла ему навстречу, указав, что "удаление животных из квартиры нарушает принципы обращения с животными". Суд сослался на закон "Об ответственном обращении с животными", предписывающий относиться к животным "как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания", и признавать ответственность человека за судьбу животного. Согласно этому закону, выкидывать животных на улицу нельзя - только передавать другому владельцу или в приют. В итоге суд отменил решение об удалении кошек, посчитав, что дезинфекция и соблюдение санитарных норм восстановит нарушенные права истца.

https://realty.ria.ru/20201210/koshatniki-1588065119.html

https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский городской суд