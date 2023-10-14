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В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей - РИА Новости, 14.10.2023
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15:45 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/koshki-1902772986.html
В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей
В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей
Мосгорсуд разрешил мужчине оставить в квартире своих кошек, на запах и шум от которых жаловались его соседи, но обязал хозяина провести уборку и дезинфекцию,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:45
2023-10-14T15:45
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд разрешил мужчине оставить в квартире своих кошек, на запах и шум от которых жаловались его соседи, но обязал хозяина провести уборку и дезинфекцию, сообщили РИА Новости в суде. С иском в суд обратилась соседка мужчины, которая пожаловалась, что запах кошачьей мочи из его квартиры создает для всех жильцов невыносимые условия проживания: "удушающие запахи заполняют лестницу и квартиры подъезда, не дают возможности открыть окна, сильный запах имеется даже на улице под окнами квартиры ответчика". По ее словам, "из подъезда через вентиляционные каналы, смежную стену, пол и окна постоянно проникает специфический и невыносимый для нормального проживания человека запах экскрементов кошек, слышны их внезапные мяуканья и ор в любое время суток". Суд допросил других свидетелей, отправил в квартиру комиссию "Жилищника" и в итоге удовлетворил иск. Владельца кошек обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил, привести указанное жилое помещение в надлежащее состояние, произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения, а также удалить домашних животных из квартиры. Мужчина, спасая своих питомцев, обратился в Мосгорсуд. Там он заявил, что уже начал ремонт, животных у него всего пять, а котов он кастрировал, чтобы избежать запаха. В итоге апелляционная инстанция пошла ему навстречу, указав, что "удаление животных из квартиры нарушает принципы обращения с животными". Суд сослался на закон "Об ответственном обращении с животными", предписывающий относиться к животным "как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания", и признавать ответственность человека за судьбу животного. Согласно этому закону, выкидывать животных на улицу нельзя - только передавать другому владельцу или в приют. В итоге суд отменил решение об удалении кошек, посчитав, что дезинфекция и соблюдение санитарных норм восстановит нарушенные права истца.
https://realty.ria.ru/20201210/koshatniki-1588065119.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
В Москве суд разрешил мужчине оставить пять кошек после жалоб соседей

Москвичу разрешили оставить кошек после жалоб соседей и обязали провести уборку

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд разрешил мужчине оставить в квартире своих кошек, на запах и шум от которых жаловались его соседи, но обязал хозяина провести уборку и дезинфекцию, сообщили РИА Новости в суде.
С иском в суд обратилась соседка мужчины, которая пожаловалась, что запах кошачьей мочи из его квартиры создает для всех жильцов невыносимые условия проживания: "удушающие запахи заполняют лестницу и квартиры подъезда, не дают возможности открыть окна, сильный запах имеется даже на улице под окнами квартиры ответчика". По ее словам, "из подъезда через вентиляционные каналы, смежную стену, пол и окна постоянно проникает специфический и невыносимый для нормального проживания человека запах экскрементов кошек, слышны их внезапные мяуканья и ор в любое время суток".
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Суд допросил других свидетелей, отправил в квартиру комиссию "Жилищника" и в итоге удовлетворил иск. Владельца кошек обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил, привести указанное жилое помещение в надлежащее состояние, произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения, а также удалить домашних животных из квартиры.
Мужчина, спасая своих питомцев, обратился в Мосгорсуд. Там он заявил, что уже начал ремонт, животных у него всего пять, а котов он кастрировал, чтобы избежать запаха.
В итоге апелляционная инстанция пошла ему навстречу, указав, что "удаление животных из квартиры нарушает принципы обращения с животными".
Суд сослался на закон "Об ответственном обращении с животными", предписывающий относиться к животным "как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания", и признавать ответственность человека за судьбу животного. Согласно этому закону, выкидывать животных на улицу нельзя - только передавать другому владельцу или в приют.
В итоге суд отменил решение об удалении кошек, посчитав, что дезинфекция и соблюдение санитарных норм восстановит нарушенные права истца.
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