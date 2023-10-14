https://ria.ru/20231014/konflikt-1902794568.html

Блинкен обсудил с главой саудовского МИД палестино-израильский конфликт

Блинкен обсудил с главой саудовского МИД палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 14.10.2023

Блинкен обсудил с главой саудовского МИД палестино-израильский конфликт

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом обсудил меры по предотвращению... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:55

2023-10-14T17:55

2023-10-14T18:01

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сша

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махмуд аббас

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом обсудил меры по предотвращению распространения палестино-израильского конфликта на ближневосточный регион и усилия по защите мирных жителей, заявили в госдепе. "Секретарь и министр иностранных дел обсудили продолжение работы с региональными партнерами для предотвращения распространения конфликта в регионе и общую приверженность принимать шаги по помощи в защите мирных жителей", - указано в сообщении. Также Блинкен указан главе МИД Саудовской Аравии, что США остаются сфокусированы на прекращении атак палестинского движения ХАМАС на Израиль. Помимо этого, стороны обсудили конфликт в Судане и ситуацию в Йемене. Ранее, находясь в Иордании, Блинкен встретился с королем страны Абдуллой II, обсудив усилия по освобождению заложников и меры по предотвращению расширения палестино-израильского конфликта. Там же госсекретарь провел переговоры с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, энтони блинкен, махмуд аббас, владимир путин, оон, хамас, палестинская национальная администрация