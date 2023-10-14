https://ria.ru/20231014/konflikt-1902789564.html

"Показал истинное лицо". Кадыров высказался о конфликте в Израиле

"Показал истинное лицо". Кадыров высказался о конфликте в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023

"Показал истинное лицо". Кадыров высказался о конфликте в Израиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни, для Запада захват Израилем палестинских земель и... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:16

2023-10-14T17:16

2023-10-14T17:16

израиль

рамзан кадыров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

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ГРОЗНЫЙ, 14 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни, для Запада захват Израилем палестинских земель и уничтожение населения - оправданная мера. "Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией против сатанистов, убивающих мирных людей, и направленная на возврат своих территорий, - это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера. Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада", - написал Кадыров. Глава Чечни отметил, что мусульманин должен быть ответственным перед светским государством, в котором он проживает, если президент относится к его религии с неподдельным уважением и почтением. "Я помню слова Владимира Владимировича, которые были сказаны, когда он стоял у могилы моего дорогого отца Ахмата-Хаджи. Они прозвучали очень искренне и еще раз показали мне его отношение к нашей религии. Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи", - вспомнил он. По мнению Кадырова, если бы подобное отношение было у других глав государств, то не было бы палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится назвать действия Израиля неправомерными.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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израиль, рамзан кадыров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина