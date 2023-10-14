"Показал истинное лицо". Кадыров высказался о конфликте в Израиле
Кадыров заявил, что Запад лишает палестинцев спокойной жизни
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
ГРОЗНЫЙ, 14 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни, для Запада захват Израилем палестинских земель и уничтожение населения - оправданная мера.
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"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией против сатанистов, убивающих мирных людей, и направленная на возврат своих территорий, - это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения - оправданная и необходимая мера. Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада", - написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что мусульманин должен быть ответственным перед светским государством, в котором он проживает, если президент относится к его религии с неподдельным уважением и почтением.
"Я помню слова Владимира Владимировича, которые были сказаны, когда он стоял у могилы моего дорогого отца Ахмата-Хаджи. Они прозвучали очень искренне и еще раз показали мне его отношение к нашей религии. Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи", - вспомнил он.
По мнению Кадырова, если бы подобное отношение было у других глав государств, то не было бы палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится назвать действия Израиля неправомерными.