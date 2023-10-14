https://ria.ru/20231014/konflikt-1902769805.html

"Годами не замечали". В Крыму оценили позицию Запада по конфликту в Израиле

"Годами не замечали". В Крыму оценили позицию Запада по конфликту в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023

"Годами не замечали". В Крыму оценили позицию Запада по конфликту в Израиле

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лицемерной позицию западных стран, которые годами не замечали убийств детей Донбасса, а теперь "льют... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:28

2023-10-14T15:28

2023-10-14T15:28

в мире

израиль

владимир константинов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лицемерной позицию западных стран, которые годами не замечали убийств детей Донбасса, а теперь "льют крокодиловы слёзы о детях Израиля". "Эти люди годами не замечали убийства детей Донбасса, становления нацистского режима на Украине, издевательств, пыток и внесудебных расправ с теми, кто пытался этому воспрепятствовать. Теперь же они лицемерно льют крокодиловы слёзы о детях Израиля", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, западные политики бормочут себе под нос о "праве Израиля на самооборону", считая вполне правомочными убийства сотен мирных людей, в том числе детей. "Сразу оговорюсь: не следует становиться на чью-то сторону в конфликте, где одна сторона практикует расстрелы безоружных людей, а другая — бомбардировки жилых кварталов. Здесь даже виновного искать смысла нет, поскольку уже десятки лет мир не может договориться, кто в этом конфликте первым начал", - подчеркнул глава парламента. При этом, по его словам, тем, кто оправдывает действия израильской армии, следует помнить об ими же принятом принципе соразмерности применения силы. "Его суть в том, что ответное насилие не должно быть более мерзким и людоедским, чем вызвавшая его акция. А пока именно так и получается. Значит — неизбежна дальнейшая эскалация конфликта. А вот Западу именно людоедская логика близка и понятна. Она совпадает с его сущностью. Но главное — Запад всегда замечает только то, что замечать ему выгодно. Коллективный Запад всегда таким был", - подчеркнул глава парламента. По его словам, Израиль, как порождение коллективного Запада, тоже видит справедливым неизбирательное применение насилия в секторе Газа. "В Тель-Авиве не замечают, как скатываются к нацистской практике, блокируя этот анклав, при этом ещё и не стесняясь вспоминать о блокаде Ленинграда и сравнивать свои действия с действиями тех, кто своей стратегической целью провозглашал "окончательное решение еврейского вопроса". Очень знакомая риторика, когда кого-то объявляют "недолюдьми". Впрочем, это нас тоже не удивляет, после откровенной поддержки Израилем нацистского киевского режима. Нацизм, как видим, бывает вовсе не только немецким", - подчеркнул Константинов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и 8 пропавших без вести россиянах, а также многочисленных гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян, среди них по меньше мере 1 россиянин, имеющий также гражданство Израиля. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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в мире, израиль, владимир константинов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году