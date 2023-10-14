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Китай объявил о готовности помочь с ближневосточным урегулированием
Китай объявил о готовности помочь с ближневосточным урегулированием - РИА Новости, 14.10.2023
Китай объявил о готовности помочь с ближневосточным урегулированием
Китай готов прилагать неустанные усилия для возврата мирного процесса на Ближнем Востоке на верный путь, заявил специальный посланник правительства КНР по... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:20
2023-10-14T09:20
2023-10-14T09:26
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лига арабских государств
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай готов прилагать неустанные усилия для возврата мирного процесса на Ближнем Востоке на верный путь, заявил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. Его слова опубликованы на сайте МИД КНР.Чжай Цзюнь в пятницу провел встречу с послами арабских стран и главой представительства Лиги арабских государств в Китае. "Китай выступает в поддержку того, чтобы Лига арабских государств играла важную роль в "палестинском вопросе". Китай в дальнейшем готов поддерживать взаимодействие и координацию с Лигой арабских государств и арабскими странами, продолжать работать с соответствующими сторонами и прилагать неустанные усилия для возврата мирного процесса на Ближнем Востоке на верный путь", - заявил Чжай Цзюнь, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Палестине, чтобы облегчить гуманитарный кризис.
https://ria.ru/20231014/khamas-1902711657.html
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в мире, китай, ближний восток, палестина, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, Ближний Восток, Палестина, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай объявил о готовности помочь с ближневосточным урегулированием
Чжай Цзюнь: КНР готов прилагать неустанные усилия для мира на Ближнем Востоке