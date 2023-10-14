https://ria.ru/20231014/kitay-1902723724.html
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину - РИА Новости, 14.10.2023
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:26
2023-10-14T10:26
2023-10-14T14:47
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем."Американцы высокомерны и невежественны, они не оглядываются назад, пока не становится слишком поздно", — заметил один из пользователей."США ослабевают, и Вашингтону необходимо дестабилизировать ситуацию в других странах, чтобы сохранять свое относительное лидерство", — предположил другой юзер."Американцы всегда так высокомерны. Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем? Ну давайте-ка, попробуйте сначала одолеть Москву!" — сыронизировал третий комментатор."Кого испугает этот бумажный тигр? <…> Они даже военные корабли отправляют в Индию на ремонт. Собрались воевать с Россией и Китаем до последнего американца?" — задался вопросом читатель."Все их союзники изо всех сил пытались справиться с Россией — и не смогли, а теперь они хотят начать войну с Москвой и Пекином одновременно? США следует не думать о вооружении, а готовиться копать себе могилу", — резюмировал участник дискуссии.Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html
https://ria.ru/20230503/ssha-1869427544.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину
Читатели Гуаньча осудили заявление США о ядерном конфликте с Россией и КНР
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.
«
"Американцы высокомерны и невежественны, они не оглядываются назад, пока не становится слишком поздно", — заметил один из пользователей.
"США ослабевают, и Вашингтону необходимо дестабилизировать ситуацию в других странах, чтобы сохранять свое относительное лидерство", — предположил другой юзер.
"Американцы всегда так высокомерны. Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем? Ну давайте-ка, попробуйте сначала одолеть Москву!" — сыронизировал третий комментатор.
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
"Кого испугает этот бумажный тигр? <…> Они даже военные корабли отправляют в Индию на ремонт. Собрались воевать с Россией и Китаем до последнего американца?" — задался вопросом читатель.
«
"Все их союзники изо всех сил пытались справиться с Россией — и не смогли, а теперь они хотят начать войну с Москвой и Пекином одновременно? США следует не думать о вооружении, а готовиться копать себе могилу", — резюмировал участник дискуссии.
Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
Китайцы пожелали американскому генералу Милли вылечить шизофрению