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Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину - РИА Новости, 14.10.2023
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10:26 14.10.2023 (обновлено: 14:47 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/kitay-1902723724.html
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину - РИА Новости, 14.10.2023
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:26
2023-10-14T14:47
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.&quot;Американцы высокомерны и невежественны, они не оглядываются назад, пока не становится слишком поздно&quot;, — заметил один из пользователей."США ослабевают, и Вашингтону необходимо дестабилизировать ситуацию в других странах, чтобы сохранять свое относительное лидерство", — предположил другой юзер."Американцы всегда так высокомерны. Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем? Ну давайте-ка, попробуйте сначала одолеть Москву!" — сыронизировал третий комментатор."Кого испугает этот бумажный тигр? &lt;…&gt; Они даже военные корабли отправляют в Индию на ремонт. Собрались воевать с Россией и Китаем до последнего американца?" — задался вопросом читатель.&quot;Все их союзники изо всех сил пытались справиться с Россией — и не смогли, а теперь они хотят начать войну с Москвой и Пекином одновременно? США следует не думать о вооружении, а готовиться копать себе могилу&quot;, — резюмировал участник дискуссии.Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину

Читатели Гуаньча осудили заявление США о ядерном конфликте с Россией и КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем.
«

"Американцы высокомерны и невежественны, они не оглядываются назад, пока не становится слишком поздно", — заметил один из пользователей.

"США ослабевают, и Вашингтону необходимо дестабилизировать ситуацию в других странах, чтобы сохранять свое относительное лидерство", — предположил другой юзер.
"Американцы всегда так высокомерны. Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем? Ну давайте-ка, попробуйте сначала одолеть Москву!" — сыронизировал третий комментатор.
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"Кого испугает этот бумажный тигр? <…> Они даже военные корабли отправляют в Индию на ремонт. Собрались воевать с Россией и Китаем до последнего американца?" — задался вопросом читатель.
«

"Все их союзники изо всех сил пытались справиться с Россией — и не смогли, а теперь они хотят начать войну с Москвой и Пекином одновременно? США следует не думать о вооружении, а готовиться копать себе могилу", — резюмировал участник дискуссии.

Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
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