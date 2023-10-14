https://ria.ru/20231014/kitay-1902723724.html

Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину

Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину - РИА Новости, 14.10.2023

Пока не поздно. В Китае предупредили США после угроз Путину

Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:26

2023-10-14T10:26

2023-10-14T14:47

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли доклад межпартийной комиссии конгресса США, авторы которого заявили о большой вероятности ядерного конфликта с Россией и Китаем."Американцы высокомерны и невежественны, они не оглядываются назад, пока не становится слишком поздно", — заметил один из пользователей."США ослабевают, и Вашингтону необходимо дестабилизировать ситуацию в других странах, чтобы сохранять свое относительное лидерство", — предположил другой юзер."Американцы всегда так высокомерны. Они не решаются атаковать Россию на Украине, но при этом вдруг хотят начать войну и с ней, и с Китаем? Ну давайте-ка, попробуйте сначала одолеть Москву!" — сыронизировал третий комментатор."Кого испугает этот бумажный тигр? <…> Они даже военные корабли отправляют в Индию на ремонт. Собрались воевать с Россией и Китаем до последнего американца?" — задался вопросом читатель."Все их союзники изо всех сил пытались справиться с Россией — и не смогли, а теперь они хотят начать войну с Москвой и Пекином одновременно? США следует не думать о вооружении, а готовиться копать себе могилу", — резюмировал участник дискуссии.Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.

https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html

https://ria.ru/20230503/ssha-1869427544.html

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