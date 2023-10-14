https://ria.ru/20231014/khospisy-1902250480.html

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи - РИА Новости, 14.10.2023

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2023 году эта дата приходится на... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T01:00

2023-10-14T01:00

2023-10-14T01:00

справки

хосписы

всемирный день хосписной и паллиативной помощи

россия

воз

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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2023 году эта дата приходится на 14 октября.Всемирный день хосписной и паллиативной помощи был учрежден в 2005 году.Организатором его проведения является Всемирный альянс хосписной паллиативной помощи (The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, WHPCA) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Великобритании, специализирующая на развитии хосписной и паллиативной помощи в мире. В альянс входят национальные и региональные организации из более чем 100 стран.В 2023 году тема мероприятия – "Сострадательные сообщества: Вместе за паллиативную помощь". Сострадание – это сильное чувство сопереживания страдающим людям и желание помочь им. Паллиативная помощь – это общая ответственность. Она улучшает качество жизни людей с серьезными заболеваниями не только в конце жизни, но и на протяжении всего периода болезни, начиная с момента постановки диагноза. Она также касается здоровья тех, кто ухаживает за больными, включая поддержку при тяжелых утратах и горе.Слово "паллиатив" (франц. palliatif, от позднелат. pallio – прикрываю, защищаю) означает медицинское средство или хирургическую операцию, приносящую временное облегчение, но не излечивающие болезнь.По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь – это подход, улучшающий качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами при опасных заболеваниях. Она предотвращает и облегчает страдания благодаря ранней диагностике, лечению боли, решению физических, психосоциальных или духовных проблем. Понятие паллиативной помощи охватывает широкий спектр услуг, предоставляемых целым рядом специалистов, в том числе врачами, медсестрами, работниками вспомогательных служб, фельдшерами, фармацевтами, физиотерапевтами и волонтерами.В некоторых странах имеет место хосписной и паллиативной помощи, в ряде других государств эти термины используются как синонимы.Паллиативная помощь является одной из основных неудовлетворенных потребностей во всем мире. Лишь около 12% из почти 60 миллионов взрослых и детей, нуждающихся в ней, получают ее. Около 18 миллионов человек ежегодно умирают от боли и страданий из-за отсутствия такой помощи и обезболивания. По прогнозам ВОЗ, к 2060 году число таких лиц увеличится почти вдвое.Пандемия COVID-19 показала необходимость оказания паллиативной помощи по всему миру в целях облегчения страданий в конце жизни, включая физические страдания, вызванные затруднением дыхания или душевной болью в результате разлуки с близкими.Паллиативная помощь необходима при многих патологиях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).Такой вид помощи может потребоваться при почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.Паллиативная помощь особенно эффективна на раннем этапе болезни. Это улучшает качество жизни пациентов и сокращает число госпитализаций и услуг здравоохранения.Первое употребление слова "хоспис" в смысле "место для ухода за умирающими" появилось лишь в XIX веке.Родоначальницей современного хосписного движения стала британка Сесилия Сандерс.В 1967 году в Лондоне (Великобритания) она основала хоспис святого Христофора, ставший первым в мире хосписом современного типа.Первой в России общиной сестер милосердия была Петербургская Свято-Троицкая обитель (1844), где наряду с женской больницей, приютом для приходящих детей, отделением сестер милосердия была богадельня на шесть коек для неизлечимо больных.Первый в Москве профильный хоспис для раковых больных был открыт 8 ноября 1903 по инициативе профессора МГУ Льва Левшина.В современной России организация таких заведений началась в начале 1990-х годов на законодательном уровне.Приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах.Затем, согласно приказу Минздрава РСФСР от 31 июля 1991 года, в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был создан научно-методический центр лечения хронического болевого синдрома у онкобольных.Импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" нового вида медицинской помощи – "паллиативной медицинской помощи".Паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, согласно закону – это "комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания". Закон подразделяет паллиативную медицинскую помощь на паллиативную первичную помощь (в том числе доврачебную и врачебную) и паллиативную специализированную помощь.Паллиативная помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Помощь оказывается за счет бюджетных ассигнований и иных источников.1 июля 2019 года Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об организации паллиативной помощи. Согласно документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг – нуждающиеся в паллиативной помощи могут в кратчайшие сроки оформить инвалидность. Положение ввело принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.В июле 2020 года был утвержден План мероприятий (дорожная карта) "Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи" до 2024 года". Документ призван улучшить качество жизни нуждающихся в таком виде помощи. В частности, расширена номенклатура лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у взрослых и детей. Предусмотрено развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской помощи – в перинатальном и неонатальном периодах, в детском возрасте, гражданам без регистрации по месту пребывания, иностранным гражданам и др. Дорожная карта предусматривает оказание паллиативной помощи 90% нуждающимся к 2024 году.Ежегодно в России в паллиативной помощи нуждаются 1,2 миллиона человек. По официальным данным, помощь получают около 50-60%.В рейтинге ВОЗ Россия поднялась с уровня 3А (в 2014 году) на уровень 4А (в 2020 году). Это уровень стран, где произошла интеграция паллиативной помощи в систему здравоохранения, с разными видами учреждений и услуг, со стратегией и регулярной оценкой оказания такой помощи, с доступностью к сильнодействующим обезболивающим, со своей Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи (создана в 2014 году).С 2016 года в Москве все хосписы объединились в единую структуру – Центр паллиативной помощи, на его базе позже появились координационный центр по оказанию паллиативной помощи, учебный центр.С 2015 года увеличился срок действия рецепта на сильнодействующие обезболивающие с пяти до 15 дней, утверждены клинические рекомендации по лечению боли, отменено также обязательства возвращать использованные ампулы, облатки и пластыри. 1 июля 2021 года в России отменена уголовную ответственность врачей за утерю сильнодействующих обезболивающих препаратов по неосторожности. В 2023 году были переизданы федеральные клинические рекомендации по обезболиванию взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.По данным благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", в России более тысячи учреждений оказывают паллиативную помощь – это хосписы, паллиативные отделения в больницах и отделения сестринского ухода.Фонд запустил онлайн-сервис со списком учреждений, оказывающих услуги паллиативной помощи на территории России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, хосписы, всемирный день хосписной и паллиативной помощи, россия, воз