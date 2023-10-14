https://ria.ru/20231014/khinkl-1902701435.html

Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию

Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию - РИА Новости, 14.10.2023

Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию

Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:55

2023-10-14T03:55

2023-10-14T10:59

россия

в мире

сша

америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902723601_0:242:1081:850_1920x0_80_0_0_3aa4bc24301b9c1d10dbb3a50988f9f5.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в соцсети X."Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине. Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.Спустя некоторое время он сообщил, что его выпустили из-под стражи.Во время своей поездки в Россию Хинкл давал интервью крупным российским СМИ. На своем YouTube-канале журналист поделился, что восхищается Москвой и что "в Америке нет ничего подобного".

https://ria.ru/20230922/zhurnalist-1898132242.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, америка