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Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию
Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию - РИА Новости, 14.10.2023
Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию
Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:55
2023-10-14T03:55
2023-10-14T10:59
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в соцсети X."Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине. Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.Спустя некоторое время он сообщил, что его выпустили из-под стражи.Во время своей поездки в Россию Хинкл давал интервью крупным российским СМИ. На своем YouTube-канале журналист поделился, что восхищается Москвой и что "в Америке нет ничего подобного".
https://ria.ru/20230922/zhurnalist-1898132242.html
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россия, в мире, сша, америка
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Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию
Журналист Хинкл сообщил о задержании в США после поездки в Россию