https://ria.ru/20231014/khamas-1902762745.html

Эксперт назвал намерение Швейцарии запретить ХАМАС серьезной ошибкой

Эксперт назвал намерение Швейцарии запретить ХАМАС серьезной ошибкой - РИА Новости, 14.10.2023

Эксперт назвал намерение Швейцарии запретить ХАМАС серьезной ошибкой

Правительство Швейцарии совершает серьезную ошибку, поддерживая запрет ХАМАС в стране, поскольку отделение ООН в Женеве служит площадкой для диалога с этим... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:49

2023-10-14T14:49

2023-10-14T14:49

в мире

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швейцария

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство Швейцарии совершает серьезную ошибку, поддерживая запрет ХАМАС в стране, поскольку отделение ООН в Женеве служит площадкой для диалога с этим движением, заявил в интервью местной газете Liberté швейцарский преподаватель женевского Института международных исследований (IHEID) Рикардо Бокко. В среду Швейцарское правительство заявило, что хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется использование средств, выделенных НПО на Ближнем Востоке. "Это большая ошибка. Я не оспариваю тот факт, что ХАМАС совершил военное преступление в прошлую субботу. Обратите внимание, что израильтяне также неоднократно совершали подобные действия против палестинцев. И что хочет сделать Швейцария? Она хочет занять позицию в пользу Израиля, в то время как в прошлом она всегда отказывалась от этого, дистанцируясь от США и ЕС. Я не понимаю", - сказал Бокко. Эксперт добавил, что это решение вызывает еще большее сожаление, поскольку диалог с палестинцами и ХАМАС проходит в ООН в Женеве. "Наряду с Норвегией Швейцария является нейтральной страной, которая стремится к миру в самых ужасных обстоятельствах. Однако Норвегия не намерена вносить ХАМАС в список террористических организаций", - подчеркнул эксперт. Накануне глава МИД страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария в настоящее время не поддерживает никаких контактов с палестинским движением ХАМАС, а прошлые контакты никогда не были официальными, поскольку Швейцария тогда выступала в качестве посредника. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/khamas-1902694724.html

https://ria.ru/20231013/deportatsiya-1902556596.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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женева (город)

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в мире, израиль, швейцария, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, женева (город)