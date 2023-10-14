https://ria.ru/20231014/khamas-1902745480.html

ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис

ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис - РИА Новости, 14.10.2023

ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило, что ведет бой с израильскими военными к востоку от города Хан-Юнис,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:06

2023-10-14T13:06

2023-10-14T16:19

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило, что ведет бой с израильскими военными к востоку от города Хан-Юнис, находящегося в южной части сектора Газа, уничтожены несколько единиц бронетехники израильтян, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости."Битва "Потоп Аль-Аксы" продолжается. Группа наших бойцов пересекла разделительный забор к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления сил противника и уничтожила три военных машины, бой продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году