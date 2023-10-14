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ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис - РИА Новости, 14.10.2023
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13:06 14.10.2023 (обновлено: 16:19 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/khamas-1902745480.html
ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис
ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис - РИА Новости, 14.10.2023
ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило, что ведет бой с израильскими военными к востоку от города Хан-Юнис,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:06
2023-10-14T16:19
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило, что ведет бой с израильскими военными к востоку от города Хан-Юнис, находящегося в южной части сектора Газа, уничтожены несколько единиц бронетехники израильтян, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости."Битва "Потоп Аль-Аксы" продолжается. Группа наших бойцов пересекла разделительный забор к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления сил противника и уничтожила три военных машины, бой продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило, что ведет бой с Армией Израиля у города Хан-Юнис

ХАМАС объявило, что ведёт бой с израильской армией к востоку от города Хан-Юнис

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило, что ведет бой с израильскими военными к востоку от города Хан-Юнис, находящегося в южной части сектора Газа, уничтожены несколько единиц бронетехники израильтян, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости.
«
"Битва "Потоп Аль-Аксы" продолжается. Группа наших бойцов пересекла разделительный забор к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления сил противника и уничтожила три военных машины, бой продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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