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ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле, сообщают СМИ

ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле, сообщают СМИ

ХАМАС разработал подробные планы нападения на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью "убийства как можно большего числа людей" и... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T05:13

2023-10-14T05:13

2023-10-14T05:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. ХАМАС разработал подробные планы нападения на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью "убийства как можно большего числа людей" и захвата заложников, утверждает американский телеканал NBC News со ссылкой на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС израильскими службами быстрого реагирования. "ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить "как можно больше людей", захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа", - сообщает телеканал. Согласно данным телеканала, планы, по всей видимости, представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места, где собираются мирные жители. Документы, в частности, содержат подробные карты. Как утверждает телеканал, на одной странице документов с пометкой "совершенно секретно" изложен план нападения на кибуц, в котором указываются две школы и молодежный центр. На другой, с надписью "совершенно секретный маневр", описываются планы подразделений ХАМАС по обеспечению контроля над кибуцем. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году