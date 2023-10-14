https://ria.ru/20231014/izrail-1902830433.html

Израиль заявил, что наносит ответные удары по Сирии

Израиль заявил, что наносит ответные удары по Сирии - РИА Новости, 14.10.2023

Израиль заявил, что наносит ответные удары по Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит ответные удары по Сирии. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:32

2023-10-14T22:32

2023-10-14T23:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит ответные удары по Сирии."После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии", — рассказали в ведомстве.ЦАХАЛ добавил, что две ракеты, запущенные с сирийской территории в сторону Израиля, упали на открытой местности.В минувший четверг сирийские СМИ сообщали, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт отметил, что еврейское государство опасается возможных атак палестинских группировок с территории Ливана или Сирии. МИД России назвал действия израильских военных грубым нарушением суверенитета арабской республики и базовых норм международного права.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/aeroport-1902628222.html

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в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, оон, хамас