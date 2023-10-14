https://ria.ru/20231014/izrail-1902771512.html

Глава МИД Швейцарии поддерживает Израиль, считает эксперт

Глава МИД Швейцарии поддерживает Израиль, считает эксперт - РИА Новости, 14.10.2023

Глава МИД Швейцарии поддерживает Израиль, считает эксперт

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (DFAE) Иньяцио Кассис входит в группу влияния, поддерживающую Израиль в правительстве Конфедерации, он РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:38

2023-10-14T15:38

2023-10-14T15:38

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (DFAE) Иньяцио Кассис входит в группу влияния, поддерживающую Израиль в правительстве Конфедерации, он известен своими полемическими заявлениями против БАПОР ООН, заявил в интервью местной газете Liberté швейцарский преподаватель женевского Института международных исследований (IHEID) Рикардо Бокко. Накануне глава МИД страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария в настоящее время не поддерживает никаких контактов с палестинским движением ХАМАС, а прошлые контакты никогда не были официальными, поскольку Швейцария тогда выступала в качестве посредника. В среду Швейцарское правительство заявило, что хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется использование средств, выделенных НПО на Ближнем Востоке. "Нынешний глава DFAE (Кассис – ред.), напротив, является частью группы влияния, которая поддерживает Израиль. Он известен своими заявлениями о БАПОР (Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ – ред.), которые возмутили палестинцев, заявлениями, прямо взятыми из высказываний Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа", - сказал Бокко. В мае 2018 года глава МИД Швейцарии назвал БАПОР "препятствием на пути к миру" и возвращение палестинских беженцев в будущее палестинское государство "нереалистичной мечтой". После политической полемики в стране Кассис вернулся к своим словам две недели спустя, заявив, что БАПОР "играет ключевую роль в поддержании стабильности в регионе и в борьбе с радикализацией". В 2018 году издание Foreign Policy сообщило, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что необходимо "приложить усилия, чтобы разрушить БAПOР, которое является коррумпированным, неэффективным агентством и которое не способствует миру". Тогда США заморозили выделение агентству ООН помощи в размере 65 миллионов долларов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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