https://ria.ru/20231014/izrail-1902762307.html

ЦАХАЛ намерен начать операции после оценки числа оставшихся в Газе жителей

ЦАХАЛ намерен начать операции после оценки числа оставшихся в Газе жителей - РИА Новости, 14.10.2023

ЦАХАЛ намерен начать операции после оценки числа оставшихся в Газе жителей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценит число оставшихся в Газе мирных жителей, если ситуация позволит, начнутся боевые операции, заявил телеканалу CNN... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:43

2023-10-14T14:43

2023-10-14T16:28

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценит число оставшихся в Газе мирных жителей, если ситуация позволит, начнутся боевые операции, заявил телеканалу CNN представитель армии Йонатан Конрикус.Так он ответил на вопрос, следует ли считать предписание об эвакуации из Газы свидетельством предстоящей наземной операции. "ЦАХАЛ <…> посмотрит, сколько осталось в районе мирных жителей. Как только мы увидим, что ситуация позволит проведение крупных боевых операций, тогда они начнутся", — сказал Конрикус.Накануне Израиль предписал жителям сектора Газа переместиться на юг региона. Это касается 1,1 миллиона человек. Сегодня утром в ЦАХАЛ заявили, что у них есть на это еще шесть часов (с 10:00 до 16:00).ООН призвала Израиль отменить предписание, так как перемещение более чем миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти сектора Газа, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля, назвав его вторым исходом после насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году