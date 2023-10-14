https://ria.ru/20231014/istrebiteli-1902706426.html

На Ближний Восток прибыли истребители США

На Ближний Восток прибыли истребители США - РИА Новости, 14.10.2023

На Ближний Восток прибыли истребители США

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США", сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:35

2023-10-14T06:35

2023-10-14T06:35

в мире

сша

ближний восток

израиль

f-15se

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0827564d7e1df1e3e4c040626a68334b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США", сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM). "Самолеты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке", - сообщает CENTCOM в аккаунте Х. Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля.

https://ria.ru/20231014/diplomaty-1902695694.html

сша

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, израиль, f-15se