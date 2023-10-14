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На Ближний Восток прибыли истребители США - РИА Новости, 14.10.2023
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06:35 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/istrebiteli-1902706426.html
На Ближний Восток прибыли истребители США
На Ближний Восток прибыли истребители США - РИА Новости, 14.10.2023
На Ближний Восток прибыли истребители США
Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США", сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:35
2023-10-14T06:35
в мире
сша
ближний восток
израиль
f-15se
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США", сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM). "Самолеты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке", - сообщает CENTCOM в аккаунте Х. Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля.
https://ria.ru/20231014/diplomaty-1902695694.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, f-15se
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, F-15SE
На Ближний Восток прибыли истребители США

CENTCOM: На Ближний Восток прибыли истребители США для "укрепления позиций"

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для "укрепления позиций США", сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM).
"Самолеты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке", - сообщает CENTCOM в аккаунте Х.
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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01:31
Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля.
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильF-15SE
 
 
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