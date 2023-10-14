https://ria.ru/20231014/indiya-1902837380.html
В Индии выразили протест руководству ЕП за вмешательство в дела страны
В Индии выразили протест руководству ЕП за вмешательство в дела страны - РИА Новости, 15.10.2023
В Индии выразили протест руководству ЕП за вмешательство в дела страны
Спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла выразил решительный протест вице-президенту Европейского парламента Николе Бир в отношении принятой ЕП летом... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-14T23:45
2023-10-14T23:45
2023-10-15T09:06
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла выразил решительный протест вице-президенту Европейского парламента Николе Бир в отношении принятой ЕП летом резолюции по ситуации в неспокойном штате Манипур, касающейся внутренних дел Индии, сообщает издание Hindustan Times. В июне Европарламент принял резолюцию, осуждающую вспышки насилия в Манипуре и призвал все стороны проявлять сдержанность, а политических лидеров прекратить подстрекательские заявления, чтобы повлиять на урегулирование напряженности. "Бирла подчеркнул суверенитет Индии и выразил протест против внесения в Европейский парламент предложения по внутренним вопросам Индии", — приводит издание отрывок из заявления Лок Сабхи (нижней палаты парламента). Он также пригласил своего европейского коллегу стать свидетелем всеобщих выборов в Индии, запланированных на 2025 год. По словам парламентария, каждая нация и парламент являются суверенными, а внутренние проблемы других стран не должны обсуждаться третьими сторонами. Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Ариндам Багчи также заявлял, что МИД Индии считает неприемлемым вмешательством во внутренние дела резолюцию ЕП по ситуации в штате Манипур. Он посоветовал ЕП более продуктивно использовать свое время для решения своих внутренних вопросов. Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки. Согласно последним данным, число жертв столкновений составило не менее 98 человек, более 300 пострадали. В так называемую группу зарегистрированных каст и племен в Индии входят представители наиболее обездоленных социально-экономических групп. Включение в этот список дает возможности льготного получения работы на государственных предприятиях, мест в государственных вузах и ряд других привилегий.
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в мире, индия, манипур, европарламент
В мире, Индия, Манипур, Европарламент
В Индии выразили протест руководству ЕП за вмешательство в дела страны
В Индии выразили протест вице-президенту ЕП Бир за вмешательство в дела страны
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла выразил решительный протест вице-президенту Европейского парламента Николе Бир в отношении принятой ЕП летом резолюции по ситуации в неспокойном штате Манипур, касающейся внутренних дел Индии, сообщает издание Hindustan Times
.
В июне Европарламент
принял резолюцию, осуждающую вспышки насилия в Манипуре и призвал все стороны проявлять сдержанность, а политических лидеров прекратить подстрекательские заявления, чтобы повлиять на урегулирование напряженности.
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"Бирла подчеркнул суверенитет Индии и выразил протест против внесения в Европейский парламент предложения по внутренним вопросам Индии", — приводит издание отрывок из заявления Лок Сабхи (нижней палаты парламента).
Он также пригласил своего европейского коллегу стать свидетелем всеобщих выборов в Индии, запланированных на 2025 год. По словам парламентария, каждая нация и парламент являются суверенными, а внутренние проблемы других стран не должны обсуждаться третьими сторонами.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Ариндам Багчи также заявлял, что МИД Индии считает неприемлемым вмешательством во внутренние дела резолюцию ЕП по ситуации в штате Манипур. Он посоветовал ЕП более продуктивно использовать свое время для решения своих внутренних вопросов.
Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки. Согласно последним данным, число жертв столкновений составило не менее 98 человек, более 300 пострадали.
В так называемую группу зарегистрированных каст и племен в Индии входят представители наиболее обездоленных социально-экономических групп. Включение в этот список дает возможности льготного получения работы на государственных предприятиях, мест в государственных вузах и ряд других привилегий.
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