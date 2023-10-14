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В ГД внесли проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва
В ГД внесли проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва - РИА Новости, 14.10.2023
В ГД внесли проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва
В Госдуму внесен президентский законопроект о предоставлении сведений о доходах гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:12
2023-10-14T12:12
2023-10-14T12:12
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен президентский законопроект о предоставлении сведений о доходах гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, проект доступен в думской базе данных. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ, говорится в пояснительной записке. "Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах", - отмечается в пункте, который предполагается добавить в статью 20 закона о госслужбе, Согласно тексту законопроекта, также предполагается подавать данные о членах семей служащих и претендующих на включение в резерв. Положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв на гражданской службе, порядок его формирования и работы с ним, утверждается указом президента - таким образом предполагается изложить часть вторую статьи 64 закона о госслужбе.
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россия, госдума рф, кадры, общество, экономика
Россия, Госдума РФ, Кадры, Общество, Экономика
В ГД внесли проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва
ГД: внесен проект о предоставлении сведений о доходах кадрового резерва
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
В Госдуму внесен президентский законопроект о предоставлении сведений о доходах гражданскими служащими и гражданами, претендующими на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, проект доступен в думской базе данных
.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ
, говорится в пояснительной записке.
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"Гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданской службы, должны будут представлять сведения о доходах", - отмечается в пункте, который предполагается добавить в статью 20 закона о госслужбе,
Согласно тексту законопроекта, также предполагается подавать данные о членах семей служащих и претендующих на включение в резерв.
Положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых формируется федеральный кадровый резерв на гражданской службе, порядок его формирования и работы с ним, утверждается указом президента - таким образом предполагается изложить часть вторую статьи 64 закона о госслужбе.
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