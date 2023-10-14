https://ria.ru/20231014/gaza-1902730732.html

В ООН сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа

В ООН сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа - РИА Новости, 14.10.2023

В ООН сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа

Жителям Газы не хватает питьевой воды, и они вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, говорится в пресс-релизе Управления ООН по... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:18

2023-10-14T11:18

2023-10-14T12:02

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 14 окт — РИА Новости. Жителям Газы не хватает питьевой воды, и они вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Люди не имеют доступа к чистой питьевой воде после того, как подача воды по водопроводной сети и работа установок по опреснению/очистке воды прекратились. В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду", — заявили эксперты. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902691214.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году