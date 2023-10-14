https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции - РИА Новости, 14.10.2023
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu российский вице-премьер... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:15
2023-10-14T13:15
2023-10-14T14:26
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu российский вице-премьер Александр Новак."К этому проекту проявляется большой интерес со стороны как Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте", — сказал он.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" – президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В сентябре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме он возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.На этой неделе глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсуждал проект на полях РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
https://ria.ru/20231008/infrastruktura-1901252786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, азербайджан, турция, россия, александр новак
Экономика, Азербайджан, Турция, Россия, Александр Новак
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
Новак: Азербайджан готов участвовать в реализации проекта газового хаба в Турции