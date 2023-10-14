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Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции - РИА Новости, 14.10.2023
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13:15 14.10.2023 (обновлено: 14:26 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции - РИА Новости, 14.10.2023
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции
Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu российский вице-премьер... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:15
2023-10-14T14:26
экономика
азербайджан
турция
россия
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu российский вице-премьер Александр Новак.&quot;К этому проекту проявляется большой интерес со стороны как Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте&quot;, — сказал он.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" – президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В сентябре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме он возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.На этой неделе глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсуждал проект на полях РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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экономика, азербайджан, турция, россия, александр новак
Экономика, Азербайджан, Турция, Россия, Александр Новак
Новак: Азербайджан готов участвовать в создании газового хаба в Турции

Новак: Азербайджан готов участвовать в реализации проекта газового хаба в Турции

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu российский вице-премьер Александр Новак.
«

"К этому проекту проявляется большой интерес со стороны как Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте", — сказал он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" – президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме он возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
На этой неделе глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсуждал проект на полях РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Эксперт рассказал о газовом хабе в Турции
8 октября, 06:13
 
ЭкономикаАзербайджанТурцияРоссияАлександр Новак
 
 
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