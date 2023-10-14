https://ria.ru/20231014/gaz-1902739421.html
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2023
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:28
2023-10-14T12:28
2023-10-14T12:28
экономика
европа
природный газ
спг
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на двух заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и прекращения экспорта израильского газа в Египет, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров. "Импульс роста цен на газ в последние дни, по нашему мнению, связан с рядом причин, среди которых мы выделяем возобновление забастовки на двух австралийских заводах по производству СПГ, на долю которых приходится 7% глобальных производственных мощностей, приближение холодов в Центральной Европе, очень слабый ветер в начале недели и прекращение экспорта израильского газа в Египет, что может ослабить способность этой страны поставлять на экспорт СПГ", – отметил Бахтин. Что касается аварии на газопроводе Balticconnector, то влияние на рынок видится ограниченным, Финляндия какое-то время будет покупать более дорогостоящий СПГ, добавил эксперт. По его мнению, "воздействие инцидента на котировки локально и в большей степени вызвано информационным резонансом". Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Затем цены перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре достигла 408,5 доллара за тысячу кубометров (+3,4% к августу), а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
https://ria.ru/20231004/gaz-1900423345.html
https://ria.ru/20231013/truboprovod-1902607354.html
https://ria.ru/20231006/spg-1900839803.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, природный газ, спг
Экономика, Европа, Природный газ, СПГ
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе
Бахтин: цены на газ в ЕС растут из-за погоды и ожидания снижения поставок СПГ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на двух заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и прекращения экспорта израильского газа в Египет, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.
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"Импульс роста цен на газ в последние дни, по нашему мнению, связан с рядом причин, среди которых мы выделяем возобновление забастовки на двух австралийских заводах по производству СПГ, на долю которых приходится 7% глобальных производственных мощностей, приближение холодов в Центральной Европе, очень слабый ветер в начале недели и прекращение экспорта израильского газа в Египет, что может ослабить способность этой страны поставлять на экспорт СПГ", – отметил Бахтин.
Что касается аварии на газопроводе Balticconnector, то влияние на рынок видится ограниченным, Финляндия какое-то время будет покупать более дорогостоящий СПГ, добавил эксперт. По его мнению, "воздействие инцидента на котировки локально и в большей степени вызвано информационным резонансом".
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Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Затем цены перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре достигла 408,5 доллара за тысячу кубометров (+3,4% к августу), а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
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