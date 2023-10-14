Рейтинг@Mail.ru
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/gaz-1902739421.html
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 14.10.2023
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:28
2023-10-14T12:28
экономика
европа
природный газ
спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на двух заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и прекращения экспорта израильского газа в Египет, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров. "Импульс роста цен на газ в последние дни, по нашему мнению, связан с рядом причин, среди которых мы выделяем возобновление забастовки на двух австралийских заводах по производству СПГ, на долю которых приходится 7% глобальных производственных мощностей, приближение холодов в Центральной Европе, очень слабый ветер в начале недели и прекращение экспорта израильского газа в Египет, что может ослабить способность этой страны поставлять на экспорт СПГ", – отметил Бахтин. Что касается аварии на газопроводе Balticconnector, то влияние на рынок видится ограниченным, Финляндия какое-то время будет покупать более дорогостоящий СПГ, добавил эксперт. По его мнению, "воздействие инцидента на котировки локально и в большей степени вызвано информационным резонансом". Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Затем цены перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре достигла 408,5 доллара за тысячу кубометров (+3,4% к августу), а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
https://ria.ru/20231004/gaz-1900423345.html
https://ria.ru/20231013/truboprovod-1902607354.html
https://ria.ru/20231006/spg-1900839803.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, природный газ, спг
Экономика, Европа, Природный газ, СПГ
Эксперт перечислил причины роста цен на газ в Европе

Бахтин: цены на газ в ЕС растут из-за погоды и ожидания снижения поставок СПГ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут из-за приближения холодов в Центральной Европе и очень слабого ветра в начале недели, а также возобновления забастовок на двух заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии и прекращения экспорта израильского газа в Египет, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ООН назвала негативные последствия замены Европой российского газа на СПГ
4 октября, 13:30
"Импульс роста цен на газ в последние дни, по нашему мнению, связан с рядом причин, среди которых мы выделяем возобновление забастовки на двух австралийских заводах по производству СПГ, на долю которых приходится 7% глобальных производственных мощностей, приближение холодов в Центральной Европе, очень слабый ветер в начале недели и прекращение экспорта израильского газа в Египет, что может ослабить способность этой страны поставлять на экспорт СПГ", – отметил Бахтин.
Что касается аварии на газопроводе Balticconnector, то влияние на рынок видится ограниченным, Финляндия какое-то время будет покупать более дорогостоящий СПГ, добавил эксперт. По его мнению, "воздействие инцидента на котировки локально и в большей степени вызвано информационным резонансом".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Вчера, 17:10
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Затем цены перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре достигла 408,5 доллара за тысячу кубометров (+3,4% к августу), а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
Танкер СПГ в море - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Эксперт объяснил, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России
6 октября, 03:03
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала