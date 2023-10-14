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Во Франции выросло число задержанных из-за нападения в школе - РИА Новости, 14.10.2023
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12:10 14.10.2023 (обновлено: 12:24 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/fr-1902736499.html
Во Франции выросло число задержанных из-за нападения в школе
Во Франции выросло число задержанных из-за нападения в школе - РИА Новости, 14.10.2023
Во Франции выросло число задержанных из-за нападения в школе
Число задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до 10 человек, пишет газета Parisien РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:10
2023-10-14T12:24
в мире
франция
россия
анси
исламское государство
происшествия
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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Число задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до 10 человек, пишет газета Parisien со ссылкой на источник в полиции. Ранее сообщалось о восьми задержанных. "По информации источника из полиции, 10 человек помещены под стражу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что еще двух человек задержали накануне вечером. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902721067.html
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в мире, франция, россия, анси, исламское государство, происшествия
В мире, Франция, Россия, Анси, Исламское государство, Происшествия
Во Франции выросло число задержанных из-за нападения в школе

Parisien: число задержанных во Франции из-за нападения в школе выросло до 10

© AFP 2023 / DENIS CHARLETПолицейские офицеры возле лицея Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек. 14 октября 2023
Полицейские офицеры возле лицея Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек. 14 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / DENIS CHARLET
Полицейские офицеры возле лицея Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек. 14 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Число задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до 10 человек, пишет газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.
Ранее сообщалось о восьми задержанных.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
10:10
"По информации источника из полиции, 10 человек помещены под стражу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что еще двух человек задержали накануне вечером.
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.
В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.
Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Общенациональная манифестация по призыву профсоюзов во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Вчера, 22:46
 
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