https://ria.ru/20231014/es-1902776495.html

Иордания обсудит со странами ЕС прекращение военных действий в Израиле

Иордания обсудит со странами ЕС прекращение военных действий в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023

Иордания обсудит со странами ЕС прекращение военных действий в Израиле

Король Иордании Абдалла II отправляется в субботу в европейское турне, чтобы заручиться поддержкой лидеров ЕС в прекращении израильских военных действий в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:05

2023-10-14T16:05

2023-10-14T16:06

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II отправляется в субботу в европейское турне, чтобы заручиться поддержкой лидеров ЕС в прекращении израильских военных действий в секторе Газа, сообщил иорданскому агентству новостей PETRA министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади. В пятницу монарх провел переговоры о деэскалации ситуации с госсекретарем США Энтони Блинкеном после того, как интенсивные контакты с лидерами региона и Запада, чтобы деэскалировать насилие и предотвратить втягивание региона в более широкую войну. "Король Иордании Абдалла нанесет визиты в страны Евросоюза, чтобы обсудить прекращение израильских военных действий в секторе Газа", - отметил ас-Сафади. Он подчеркнул, что "любые действия Израиля по навязыванию нового перемещения палестинцам подтолкнут регион к пропасти более широкого регионального конфликта". "Военные действия убивают и вынуждают палестинцев покидать родные места, что поставит регион и мир перед последствиями разрушений и отчаяния, создаваемых Израилем в Газе. Это не обеспечит безопасность и не приведет к миру", - добавил ас-Сафади. Кроме того, глава МИД Иордании заявил, что блокирование Израилем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и принуждение его жителей покинуть свои дома в условиях эскалации военных действий являются "вопиющим нарушением международного права". Израиль дал всему населению севера сектора Газа, которое составляет не менее одного миллиона человек, срок до утра субботы, чтобы переместиться на юг перед ожидаемым наземным наступлением. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902775105.html

https://ria.ru/20231014/gaza-1902774902.html

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в мире, израиль, иордания, россия, айман ас-сафади, абдалла ii, энтони блинкен, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году