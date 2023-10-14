https://ria.ru/20231014/dtp-1902832799.html

В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека

В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека - РИА Новости, 14.10.2023

В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека

Два водителя погибли в лобовом столкновении автомобилей под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:51

2023-10-14T22:51

2023-10-14T22:51

происшествия

авто

симферополь

volkswagen group

chevrolet

volkswagen touareg

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Два водителя погибли в лобовом столкновении автомобилей под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД Крыма. ДТП произошло вблизи села Раздолье Симферопольского района. "Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь из Симферополя в направлении пгт. Николаевка, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался со стороны пгт Николаевка во встречном направлении", - говорится в сообщении. В результате ДТП водители машин погибли.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, симферополь, volkswagen group, chevrolet, volkswagen touareg