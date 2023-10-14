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В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека - РИА Новости, 14.10.2023
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22:51 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/dtp-1902832799.html
В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека
В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека - РИА Новости, 14.10.2023
В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека
Два водителя погибли в лобовом столкновении автомобилей под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:51
2023-10-14T22:51
происшествия
авто
симферополь
volkswagen group
chevrolet
volkswagen touareg
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Два водителя погибли в лобовом столкновении автомобилей под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД Крыма. ДТП произошло вблизи села Раздолье Симферопольского района. "Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь из Симферополя в направлении пгт. Николаевка, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался со стороны пгт Николаевка во встречном направлении", - говорится в сообщении. В результате ДТП водители машин погибли.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, авто, симферополь, volkswagen group, chevrolet, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Симферополь, Volkswagen Group, Chevrolet, Volkswagen Touareg
В Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека

МВД: в Крыму при лобовом столкновении машин погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Два водителя погибли в лобовом столкновении автомобилей под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
ДТП произошло вблизи села Раздолье Симферопольского района.
"Водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь из Симферополя в направлении пгт. Николаевка, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался со стороны пгт Николаевка во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водители машин погибли.
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