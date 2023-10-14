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Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину - РИА Новости, 14.10.2023
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20:43 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/dtp-1902819379.html
Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину
Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину - РИА Новости, 14.10.2023
Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину
Пермский полицейский переехал лежащего на проезжей части пьяного мужчину, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T20:43
2023-10-14T20:43
происшествия
авто
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермский полицейский переехал лежащего на проезжей части пьяного мужчину, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в пермском селе Юсьва 13 октября вечером, когда стемнело. "У дома № 11 по улице Школьной в 22.05 (20.05 мск) водитель, управляя "Шкода Октавиа", допустил наезд на лежащего на проезжей части с признаками опьянения мужчину 1977 года рождения. В территориальном отделе внутренних дел по факту ДТП зарегистрирован материал проверки", - сообщили в ведомстве. В краевом управлении МВД добавили, что автомобилем управлял сотрудник местного отдела полиции, результаты медосвидетельствования показали, что он был трезв. Пострадавшего после инцидента увезли в больницу с различными травмами. Ранее Telegram-канал "112", опубликовав информацию об этом ДТП в Юсьве, уточнял, что полицейский нечаянно переехал на автомобиле сотрудника местной пожарной части, который в результате получил переломы ключицы и рёбер.
https://ria.ru/20230313/srok-1857445410.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину

Пермский полицейский переехал лежащего на дороге пьяного мужчину, идет проверка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермский полицейский переехал лежащего на проезжей части пьяного мужчину, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в пермском селе Юсьва 13 октября вечером, когда стемнело.
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"У дома № 11 по улице Школьной в 22.05 (20.05 мск) водитель, управляя "Шкода Октавиа", допустил наезд на лежащего на проезжей части с признаками опьянения мужчину 1977 года рождения. В территориальном отделе внутренних дел по факту ДТП зарегистрирован материал проверки", - сообщили в ведомстве.
В краевом управлении МВД добавили, что автомобилем управлял сотрудник местного отдела полиции, результаты медосвидетельствования показали, что он был трезв. Пострадавшего после инцидента увезли в больницу с различными травмами.
Ранее Telegram-канал "112", опубликовав информацию об этом ДТП в Юсьве, уточнял, что полицейский нечаянно переехал на автомобиле сотрудника местной пожарной части, который в результате получил переломы ключицы и рёбер.
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