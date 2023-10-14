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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.10.2023
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11:39 14.10.2023 (обновлено: 18:54 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/dtp-1902732811.html
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.10.2023
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:39
2023-10-14T18:54
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Авария произошла в 2:05 по местному времени (22:05 мск 13 октября) на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.&quot;Мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, &lt;…&gt; по предварительной информации, на 134-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris&quot;, — говорится в релизе.На месте погибли водитель Toyota, а также водитель и пассажир Hyundai. Водителя грузовика с различными травмами доставили в районную больницу.Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в ДТП с двумя иномарками и грузовиком под Новосибирском

© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/Telegram Место смертельного ДТП в Тогучинском районе в Новосибирской области
 Место смертельного ДТП в Тогучинском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/Telegram
Место смертельного ДТП в Тогучинском районе в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
Авария произошла в 2:05 по местному времени (22:05 мск 13 октября) на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
«

"Мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, <…> по предварительной информации, на 134-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в релизе.

На месте погибли водитель Toyota, а также водитель и пассажир Hyundai. Водителя грузовика с различными травмами доставили в районную больницу.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияНовосибирская область
 
 
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