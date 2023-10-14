В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в ДТП с двумя иномарками и грузовиком под Новосибирском
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/Telegram Место смертельного ДТП в Тогучинском районе в Новосибирской области
Место смертельного ДТП в Тогучинском районе в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
Авария произошла в 2:05 по местному времени (22:05 мск 13 октября) на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
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"Мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, <…> по предварительной информации, на 134-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в релизе.
На месте погибли водитель Toyota, а также водитель и пассажир Hyundai. Водителя грузовика с различными травмами доставили в районную больницу.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.