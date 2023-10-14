https://ria.ru/20231014/dtp-1902732811.html

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.10.2023

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:39

2023-10-14T11:39

2023-10-14T18:54

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области, еще один получил травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Авария произошла в 2:05 по местному времени (22:05 мск 13 октября) на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий."Мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, <…> по предварительной информации, на 134-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в релизе.На месте погибли водитель Toyota, а также водитель и пассажир Hyundai. Водителя грузовика с различными травмами доставили в районную больницу.Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

новосибирская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область