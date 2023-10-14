https://ria.ru/20231014/dtp-1902702952.html

На МКАД ночью произошли два похожих ДТП

На МКАД ночью произошли два похожих ДТП - РИА Новости, 14.10.2023

На МКАД ночью произошли два похожих ДТП

Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу: один автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги, сообщает в своем Telegram-канале департамент... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T04:57

2023-10-14T04:57

2023-10-14T04:57

происшествия

авто

москва

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу: один автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы. "На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города... На внешней стороне 99-го километра МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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