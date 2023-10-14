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На МКАД ночью произошли два похожих ДТП - РИА Новости, 14.10.2023
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04:57 14.10.2023
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На МКАД ночью произошли два похожих ДТП
На МКАД ночью произошли два похожих ДТП - РИА Новости, 14.10.2023
На МКАД ночью произошли два похожих ДТП
Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу: один автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги, сообщает в своем Telegram-канале департамент... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T04:57
2023-10-14T04:57
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу: один автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы. "На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города... На внешней стороне 99-го километра МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
На МКАД ночью произошли два похожих ДТП

Депатрамент: на МКАД в ночь на субботу произошли два похожих ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Два похожих ДТП произошли на МКАД в ночь на субботу: один автомобиль въехал в другой, стоящий посреди дороги, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы.
"На внутренней стороне 48-го километра МКАД (в районе развязки с Боровским шоссе) водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города... На внешней стороне 99-го километра МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса.
 
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