https://ria.ru/20231014/draka-1902831200.html

В Великом Новгороде ученик гимназии получил сотрясение мозга после избиения

В Великом Новгороде ученик гимназии получил сотрясение мозга после избиения - РИА Новости, 14.10.2023

В Великом Новгороде ученик гимназии получил сотрясение мозга после избиения

Второклассник гимназии Великого Новгорода получил сотрясение головного мозга после избиения учениками более старших классов, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:39

2023-10-14T22:39

2023-10-14T22:39

происшествия

великий новгород

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Второклассник гимназии Великого Новгорода получил сотрясение головного мозга после избиения учениками более старших классов, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Как сообщила мама пострадавшего школьника в соцсети "ВКонтакте" в группе "ЧП 53 Великий Новгород.Новости", происшествие произошло на перемене в холле гимназии "Квант". По словам женщины, сына удерживал пятиклассник, а другой второклассник издевался. В результате мальчик упал и ударился головой о железную скамейку. После этого у ребенка было диагностировано сотрясение головного мозга. Мама мальчика уверяет, что педагоги отсутствовали в момент происшествия, а потом не посчитали нужным сообщить о травме. "В результате таких действий после обращения в медицинское учреждение у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. При этом своевременно о случившемся происшествии администрация гимназии родителям мальчика не сообщила. Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку... о происшествии с несовершеннолетним ребёнком", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе гимназии при организации работы с семьями детей. Доследственную проверку также организовал СУСК региона.

https://ria.ru/20231012/draka-1902387231.html

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происшествия, великий новгород, новгородская область