В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ
GT: идея об одновременной ядерной войне с Россией и Китаем набирает вес в США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, сообщает китайское издание Global Times.
В материале отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался "стратегическим кошмаром", от которого предостерегали такие именитые специалисты, как Генри Киссинджер.
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"Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — отметило издание.
В Китае отметили, что само содержание доклада "вызывает мурашки". Документ призывает к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.
По мнению GT, США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом ядерного сдерживания, забывая уроки холодной войны.
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"Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие", — заключили в издании.
Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.