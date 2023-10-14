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В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
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05:15 14.10.2023 (обновлено: 16:55 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html
В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ
В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ
Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T05:15
2023-10-14T16:55
в мире
сша
китай
россия
генри киссинджер
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, сообщает китайское издание Global Times.В материале отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался "стратегическим кошмаром", от которого предостерегали такие именитые специалисты, как Генри Киссинджер."Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — отметило издание.В Китае отметили, что само содержание доклада "вызывает мурашки". Документ призывает к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.По мнению GT, США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом ядерного сдерживания, забывая уроки холодной войны.&quot;Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие&quot;, — заключили в издании.Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
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РИА Новости
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в мире, сша, китай, россия, генри киссинджер
В мире, США, Китай, Россия, Генри Киссинджер
В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ

GT: идея об одновременной ядерной войне с Россией и Китаем набирает вес в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, сообщает китайское издание Global Times.
В материале отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался "стратегическим кошмаром", от которого предостерегали такие именитые специалисты, как Генри Киссинджер.
«
"Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — отметило издание.
В Китае отметили, что само содержание доклада "вызывает мурашки". Документ призывает к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.
По мнению GT, США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом ядерного сдерживания, забывая уроки холодной войны.
«

"Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие", — заключили в издании.

Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
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В миреСШАКитайРоссияГенри Киссинджер
 
 
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