https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html

В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ

В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

В США начинаетcя кошмар из-за идеи войны с Россией и Китаем, пишут СМИ

Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T05:15

2023-10-14T05:15

2023-10-14T16:55

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сша

китай

россия

генри киссинджер

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о распространении среди американской элиты некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, сообщает китайское издание Global Times.В материале отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долгое время считался "стратегическим кошмаром", от которого предостерегали такие именитые специалисты, как Генри Киссинджер."Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — отметило издание.В Китае отметили, что само содержание доклада "вызывает мурашки". Документ призывает к модернизации и активному наращиванию ядерной триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.По мнению GT, США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом ядерного сдерживания, забывая уроки холодной войны."Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие", — заключили в издании.Доклад межпартийной комиссии, о котором идет речь в материале, появился 12 октября. Его авторы заявили о неготовности ядерных сил США ко "все более вероятному" конфликту с Россией и Китаем и необходимости "количественных и структурных изменений" в ядерном арсенале страны.

https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html

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