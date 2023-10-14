https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html

В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу - РИА Новости, 14.10.2023

В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:58

2023-10-14T16:58

2023-10-14T16:58

происшествия

россия

фокино

большой камень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщает управление МВД РФ по региону. По информации ведомства, в пятницу в полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино, которая рассказала о пропаже семилетней дочери: девочка ушла из дома и не вернулась. Ребёнка искали полицейские двух приморских городов - Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. К поиску подключились и 300 волонтёров общественной организации "ПримПоиск". Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, чердаки, заброшенные здания, детские площадки. Фото пропавшего ребёнка распространили в соцсетях, также школьницу искали в лесу. "В ходе поисковых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России "Большекаменский" капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении. По словам девочки, как сообщили в полиции, она во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. "Переночевав в лесном массиве, решила продолжать поиски дороги домой, пока ее не обнаружили сотрудники полиции. Девочку доставили в отдел полиции и передали законным представителям", - добавляют в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей", со школьницей и её родителями провели профилактическую беседу. По итогам проверки "будет принято процессуальное решение". "Сотрудники Госавтоинспекции, разыскавшие школьницу, будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева", - сообщают в УМВД.

https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html

https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html

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фокино

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происшествия, россия, фокино, большой камень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)