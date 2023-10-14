Рейтинг@Mail.ru
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу - РИА Новости, 14.10.2023
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу
Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:58
2023-10-14T16:58
происшествия
россия
фокино
большой камень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189969_0:120:3055:1838_1920x0_80_0_0_39b8db4db87847e9894f88105c92882d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщает управление МВД РФ по региону. По информации ведомства, в пятницу в полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино, которая рассказала о пропаже семилетней дочери: девочка ушла из дома и не вернулась. Ребёнка искали полицейские двух приморских городов - Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. К поиску подключились и 300 волонтёров общественной организации "ПримПоиск". Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, чердаки, заброшенные здания, детские площадки. Фото пропавшего ребёнка распространили в соцсетях, также школьницу искали в лесу. "В ходе поисковых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России "Большекаменский" капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении. По словам девочки, как сообщили в полиции, она во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. "Переночевав в лесном массиве, решила продолжать поиски дороги домой, пока ее не обнаружили сотрудники полиции. Девочку доставили в отдел полиции и передали законным представителям", - добавляют в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей", со школьницей и её родителями провели профилактическую беседу. По итогам проверки "будет принято процессуальное решение". "Сотрудники Госавтоинспекции, разыскавшие школьницу, будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева", - сообщают в УМВД.
https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html
https://ria.ru/20231005/devochka-1900592781.html
россия
фокино
большой камень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189969_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_c436ee86c86a249d90f55f971266935a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, фокино, большой камень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Фокино, Большой Камень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

В Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНочной лес
Ночной лес - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Ночной лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщает управление МВД РФ по региону.
По информации ведомства, в пятницу в полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино, которая рассказала о пропаже семилетней дочери: девочка ушла из дома и не вернулась. Ребёнка искали полицейские двух приморских городов - Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. К поиску подключились и 300 волонтёров общественной организации "ПримПоиск". Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, чердаки, заброшенные здания, детские площадки. Фото пропавшего ребёнка распространили в соцсетях, также школьницу искали в лесу.
Магадан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли живой
10 октября, 13:19
"В ходе поисковых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России "Большекаменский" капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец", - говорится в сообщении.
По словам девочки, как сообщили в полиции, она во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. "Переночевав в лесном массиве, решила продолжать поиски дороги домой, пока ее не обнаружили сотрудники полиции. Девочку доставили в отдел полиции и передали законным представителям", - добавляют в ведомстве.
Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей", со школьницей и её родителями провели профилактическую беседу. По итогам проверки "будет принято процессуальное решение".
"Сотрудники Госавтоинспекции, разыскавшие школьницу, будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева", - сообщают в УМВД.
Девочка, обнаруженная инспекторами ДПС ночью на улице Благовещенска - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Приамурье трехлетнюю девочку ночью нашли на улице
5 октября, 09:21
 
ПроисшествияРоссияФокиноБольшой КаменьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала