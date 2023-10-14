В Лондоне проходит акция в поддержку Палестины, несмотря на угрозы властей
В центре Лондона проходит многотысячная акция в поддержку Палестины
© AP Photo / Kin CheungПротестующие во время пропалестинского марша в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Протестующие во время пропалестинского марша в Лондоне
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Лондоне проходит многотысячная акция в поддержку Палестины, несмотря на угрозы властей, сообщил Sky News.
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"Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы центрального Лондона на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", — передает телеканал.
Протестующие маршем прошли по центру британской столицы, размахивая баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. Путь демонстрантов проходил и мимо Даунинг-стрит, где располагается канцелярия премьер-министра Риши Сунака. По мере приближения к офису главы правительства в толпе слышались неодобрительные высказывания в его адрес.
Лондонская полиция сообщала, что задействует более тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности на акции.
Похожие демонстрации прошли и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.
В начале недели глава британского МВД Суэлла Браверман призвала силовиков пресекать беспорядки на улицах на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Правоохранители неоднократно напоминали, что палестинское движение ХАМАС признали в Британии террористической организацией и за его поддержку и использование символики может грозить уголовная ответственность.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.