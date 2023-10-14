https://ria.ru/20231014/davlenie-1902741951.html

В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией

В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией - РИА Новости, 14.10.2023

В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией

Оман подвергается давлению со стороны Запада в вопросах укрепления связей с Россией в свете украинского конфликта, но не будет занимать чью-либо сторону, заявил РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:47

2023-10-14T12:47

2023-10-14T12:47

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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Оман подвергается давлению со стороны Запада в вопросах укрепления связей с Россией в свете украинского конфликта, но не будет занимать чью-либо сторону, заявил председатель государственного Совета Султаната Оман Абдулмалик Аль Халили."Оман действительно подвергается давлению со стороны Запада, но решение стоит за нами. Мы за взвешенные отношения и с Западом, и с Россией", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко "на полях" парламентского форума G20 Нью-Дели, отметив, что в украинском конфликте Оман не занимает чью-либо сторону.Представитель Омана указал на высокий уровень отношений между парламентами двух стран. "Надеюсь, это приведет и к усилению межгосударственных отношений", - добавил он.В свою очередь спикер Совфеда отметила "взвешенную позицию Омана по ситуации вокруг Украины". "Думаю, что, как и на другие страны, на Оман оказывается давление с тем, чтобы он включился в русофобскую, антироссийскую политику. Но Султанат Оман демонстрирует свою суверенность, независимость, взвешенную, независимую внешнюю политику, что мы также очень ценим", - подчеркнула Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html

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россия, оман, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире