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В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией - РИА Новости, 14.10.2023
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12:47 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/davlenie-1902741951.html
В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией
В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией - РИА Новости, 14.10.2023
В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией
Оман подвергается давлению со стороны Запада в вопросах укрепления связей с Россией в свете украинского конфликта, но не будет занимать чью-либо сторону, заявил РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:47
2023-10-14T12:47
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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Оман подвергается давлению со стороны Запада в вопросах укрепления связей с Россией в свете украинского конфликта, но не будет занимать чью-либо сторону, заявил председатель государственного Совета Султаната Оман Абдулмалик Аль Халили."Оман действительно подвергается давлению со стороны Запада, но решение стоит за нами. Мы за взвешенные отношения и с Западом, и с Россией", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко "на полях" парламентского форума G20 Нью-Дели, отметив, что в украинском конфликте Оман не занимает чью-либо сторону.Представитель Омана указал на высокий уровень отношений между парламентами двух стран. "Надеюсь, это приведет и к усилению межгосударственных отношений", - добавил он.В свою очередь спикер Совфеда отметила "взвешенную позицию Омана по ситуации вокруг Украины". "Думаю, что, как и на другие страны, на Оман оказывается давление с тем, чтобы он включился в русофобскую, антироссийскую политику. Но Султанат Оман демонстрирует свою суверенность, независимость, взвешенную, независимую внешнюю политику, что мы также очень ценим", - подчеркнула Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html
https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html
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россия, оман, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Оман, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
В Омане заявили о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией

Глава госсовета Омана заявил о давлении Запада из-за укрепления связей с Россией

CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 / Вид на гавань и старый город в Маскате
Вид на гавань и старый город в Маскате - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 /
Вид на гавань и старый город в Маскате. Архивное фото
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МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Оман подвергается давлению со стороны Запада в вопросах укрепления связей с Россией в свете украинского конфликта, но не будет занимать чью-либо сторону, заявил председатель государственного Совета Султаната Оман Абдулмалик Аль Халили.
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"Оман действительно подвергается давлению со стороны Запада, но решение стоит за нами. Мы за взвешенные отношения и с Западом, и с Россией", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко "на полях" парламентского форума G20 Нью-Дели, отметив, что в украинском конфликте Оман не занимает чью-либо сторону.
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Представитель Омана указал на высокий уровень отношений между парламентами двух стран. "Надеюсь, это приведет и к усилению межгосударственных отношений", - добавил он.
В свою очередь спикер Совфеда отметила "взвешенную позицию Омана по ситуации вокруг Украины". "Думаю, что, как и на другие страны, на Оман оказывается давление с тем, чтобы он включился в русофобскую, антироссийскую политику. Но Султанат Оман демонстрирует свою суверенность, независимость, взвешенную, независимую внешнюю политику, что мы также очень ценим", - подчеркнула Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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