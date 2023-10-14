Дачникам рассказали, что делать, если соседи мешают стоку дождевых вод
В ГД дали совет, что делать, если соседи по даче препятствуют стоку дождевых вод
Частные дома. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, что делать, если соседи по участку препятствуют стоку дождевых вод, пояснив правила фиксации проблемы и пути ее решения.
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"Если соседи по даче препятствуют стоку дождевых вод, обратитесь вначале в местную администрацию с заявлением о разъяснении правил благоустройства муниципального образования в части сточных вод, потребуйте, чтобы администрация соответствующей комиссией выехала по месту, зафиксировала нарушение, что фиксируется актом и уже будет являться для вас доказательством в случае обращения в суд из-за нарушений, допускаемых соседом", - сообщил он.
Депутат отметил, что современное законодательство одинаково актуально как для старых, так и для новых домов. При намеренном перекрытии водостока сосед нарушает права пользования участком, необходимо обращаться в суд и просить устранить препятствия в пользовании согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, уточнил Гаврилов.
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"Можно также написать участковому инспектору на соседа, зарегистрируйте обращение в дежурной части, если сосед перекрыл ливнёвую канализацию и теперь каждую весну и осень ваш участок затапливает, а на все разговоры о прокладке трубы сосед отмахивается и ничего не хочет слушать. Если данный факт будет зафиксирован и при этом будет отмечено, что вам был причинен какой-то ущерб, его также можно взыскать в судебном порядке, а также компенсацию морального вреда, размер которой может быть значительным", - сообщил парламентарий.
Гаврилов отметил, что суд может обязать соседа за его счет обустроить водоотводную канаву перед домовладением, обеспечивающую проход талых и дождевых вод, путем прокладки водоотводной трубы либо углубления уровня расположения бетонных лотков.