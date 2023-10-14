https://ria.ru/20231014/dacha-1902753099.html

Дачникам рассказали, что делать, если соседи мешают стоку дождевых вод

Дачникам рассказали, что делать, если соседи мешают стоку дождевых вод - РИА Новости, 14.10.2023

Дачникам рассказали, что делать, если соседи мешают стоку дождевых вод

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, что делать, если соседи по участку препятствуют стоку дождевых вод, пояснив правила фиксации... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:00

2023-10-14T14:00

2023-10-14T14:00

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сергей гаврилов

госдума рф

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дача

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, что делать, если соседи по участку препятствуют стоку дождевых вод, пояснив правила фиксации проблемы и пути ее решения. "Если соседи по даче препятствуют стоку дождевых вод, обратитесь вначале в местную администрацию с заявлением о разъяснении правил благоустройства муниципального образования в части сточных вод, потребуйте, чтобы администрация соответствующей комиссией выехала по месту, зафиксировала нарушение, что фиксируется актом и уже будет являться для вас доказательством в случае обращения в суд из-за нарушений, допускаемых соседом", - сообщил он. Депутат отметил, что современное законодательство одинаково актуально как для старых, так и для новых домов. При намеренном перекрытии водостока сосед нарушает права пользования участком, необходимо обращаться в суд и просить устранить препятствия в пользовании согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, уточнил Гаврилов. "Можно также написать участковому инспектору на соседа, зарегистрируйте обращение в дежурной части, если сосед перекрыл ливнёвую канализацию и теперь каждую весну и осень ваш участок затапливает, а на все разговоры о прокладке трубы сосед отмахивается и ничего не хочет слушать. Если данный факт будет зафиксирован и при этом будет отмечено, что вам был причинен какой-то ущерб, его также можно взыскать в судебном порядке, а также компенсацию морального вреда, размер которой может быть значительным", - сообщил парламентарий. Гаврилов отметил, что суд может обязать соседа за его счет обустроить водоотводную канаву перед домовладением, обеспечивающую проход талых и дождевых вод, путем прокладки водоотводной трубы либо углубления уровня расположения бетонных лотков.

https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей гаврилов, госдума рф, общество, дача