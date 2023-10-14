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"Вне досягаемости". Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России - РИА Новости, 14.10.2023
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03:40 14.10.2023 (обновлено: 03:41 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/bomby-1902700143.html
"Вне досягаемости". Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России
"Вне досягаемости". Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России - РИА Новости, 14.10.2023
"Вне досягаемости". Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России
Армия России все более широко использует новое оружие, солдаты ВСУ особенно жалуются на дроны и управляемые авиабомбы, сообщает американское издание Wall Street РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:40
2023-10-14T03:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия России все более широко использует новое оружие, солдаты ВСУ особенно жалуются на дроны и управляемые авиабомбы, сообщает американское издание Wall Street Journal.&quot;Солдаты (ВСУ. — Прим. ред.) сказали, что особой проблемой оказались воздушные дроны&quot;, — написало изданиеТакже отмечается, что авиабомбы с модулем планирования и коррекции применяются Россией для ударов как по линии фронта, так и по скоплениям ВСУ в тылу. Кроме того, дроны позволяют России внезапно атаковать вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.Кроме того, американское издание обратило внимание на отсутствие недостатка российских военных в боеприпасах.ВСУ, в свою очередь, понесли большие потери во время попытки наступления на хорошо подготовленные позиции. По оценке WSJ, их моральных дух значительно упал.&quot;Солдаты жалуются, что командование посылает их в лобовые атаки против подготовленной обороны&quot;, — сообщает газета.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902327406.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Вне досягаемости". Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России

WSJ: российские дроны и планирующие бомбы приносят много проблем ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия России все более широко использует новое оружие, солдаты ВСУ особенно жалуются на дроны и управляемые авиабомбы, сообщает американское издание Wall Street Journal.
«

"Солдаты (ВСУ. — Прим. ред.) сказали, что особой проблемой оказались воздушные дроны", — написало издание

Также отмечается, что авиабомбы с модулем планирования и коррекции применяются Россией для ударов как по линии фронта, так и по скоплениям ВСУ в тылу. Кроме того, дроны позволяют России внезапно атаковать вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.
Кроме того, американское издание обратило внимание на отсутствие недостатка российских военных в боеприпасах.
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ВСУ, в свою очередь, понесли большие потери во время попытки наступления на хорошо подготовленные позиции. По оценке WSJ, их моральных дух значительно упал.
«

"Солдаты жалуются, что командование посылает их в лобовые атаки против подготовленной обороны", — сообщает газета.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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