https://ria.ru/20231014/bolnitsy-1902831606.html

Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа

Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа - РИА Новости, 15.10.2023

Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа

Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-14T22:41

2023-10-14T22:41

2023-10-15T10:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иордания

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РАМАЛЛА, 14 окт - РИА Новости. Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла."Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения", - отметила министр."Половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети. В Газе нет ничего необходимого для жизни, приюты и больницы переполнены", - добавила аль-Кайла.Она назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа "кровавой бойней" с учетом того, что число погибших в результате израильских бомбардировок большинства районов сектора Газа превысило 1,9 тысячи человек.Говоря о поступлении международной помощи, министр подтвердила прибытие на границу с сектором Газа самолета из Иордании, трех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, а также 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения, но доставка гуманитарной помощи невозможна из-за блокады сектора Израилем.Аль-Кайла предупредила о возможности распространения эпидемий в секторе Газа в результате нехватки медицинских средств. Она призвала мировое сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа, защитить медицинский персонал, поскольку нападения на машины скорой помощи нарушают все международные законы и договоры".

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, палестина, группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иордания