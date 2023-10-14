https://ria.ru/20231014/bolnitsy-1902831606.html
Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа
Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа - РИА Новости, 15.10.2023
Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа
Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-14T22:41
2023-10-14T22:41
2023-10-15T10:47
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РАМАЛЛА, 14 окт - РИА Новости. Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла."Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения", - отметила министр."Половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети. В Газе нет ничего необходимого для жизни, приюты и больницы переполнены", - добавила аль-Кайла.Она назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа "кровавой бойней" с учетом того, что число погибших в результате израильских бомбардировок большинства районов сектора Газа превысило 1,9 тысячи человек.Говоря о поступлении международной помощи, министр подтвердила прибытие на границу с сектором Газа самолета из Иордании, трех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, а также 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения, но доставка гуманитарной помощи невозможна из-за блокады сектора Израилем.Аль-Кайла предупредила о возможности распространения эпидемий в секторе Газа в результате нехватки медицинских средств. Она призвала мировое сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа, защитить медицинский персонал, поскольку нападения на машины скорой помощи нарушают все международные законы и договоры".
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, палестина, группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иордания
В мире, Израиль, Палестина, Группа ГАЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иордания
Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа
Глава Минздрава Палестины: в секторе Газа разрушили все основные больницы
РАМАЛЛА, 14 окт - РИА Новости. Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.
"Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения", - отметила министр.
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"Половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети. В Газе нет ничего необходимого для жизни, приюты и больницы переполнены", - добавила аль-Кайла.
Она назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа "кровавой бойней" с учетом того, что число погибших в результате израильских бомбардировок большинства районов сектора Газа превысило 1,9 тысячи человек.
Говоря о поступлении международной помощи, министр подтвердила прибытие на границу с сектором Газа самолета из Иордании
, трех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, а также 106 конвоев из Египта
и от Всемирной организации здравоохранения, но доставка гуманитарной помощи невозможна из-за блокады сектора Израилем.
Аль-Кайла предупредила о возможности распространения эпидемий в секторе Газа в результате нехватки медицинских средств. Она призвала мировое сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа, защитить медицинский персонал, поскольку нападения на машины скорой помощи нарушают все международные законы и договоры".
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