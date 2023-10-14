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В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа - РИА Новости, 14.10.2023
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11:20 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/blokada-1902730886.html
В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа
В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа - РИА Новости, 14.10.2023
В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду Израилем сектора Газа и назвал её "неприемлемой", поскольку такое решение привело к коллективному... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:20
2023-10-14T11:20
в мире
израиль
бельгия
александр де кроо
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду Израилем сектора Газа и назвал её "неприемлемой", поскольку такое решение привело к коллективному наказанию всех палестинцев. "Наказывать коллективно все население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством (недопустимо)… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью", - заявил он на пресс-конференции по ситуации в Израиле. Премьер Бельгии призвал к освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, подчеркнув, что это должно произойти при соблюдении международного права. По словам де Кроо, прекращение всех атак со стороны ХАМАС и освобождение ими заложников является единственным способом остановить насилие и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в регионе. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, бельгия, александр де кроо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Бельгия, Александр де Кроо, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа

Премьер Бельгии де Кроо увидел в блокаде Газы коллективное наказание палестинцев

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду Израилем сектора Газа и назвал её "неприемлемой", поскольку такое решение привело к коллективному наказанию всех палестинцев.
«
"Наказывать коллективно все население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством (недопустимо)… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью", - заявил он на пресс-конференции по ситуации в Израиле.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
08:00
Премьер Бельгии призвал к освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, подчеркнув, что это должно произойти при соблюдении международного права. По словам де Кроо, прекращение всех атак со стороны ХАМАС и освобождение ими заложников является единственным способом остановить насилие и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильБельгияАлександр де КрооОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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