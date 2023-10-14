https://ria.ru/20231014/bespilotniki-1902708694.html

Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023

Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО в субботу утром уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T07:59

2023-10-14T07:59

2023-10-14T08:06

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО в субботу утром уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф