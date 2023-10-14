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Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 14.10.2023 (обновлено: 08:06 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/bespilotniki-1902708694.html
Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023
Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО в субботу утром уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T07:59
2023-10-14T08:06
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО в субботу утром уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Вблизи побережья Кубани средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

МО: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ вблизи побережья Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО в субботу утром уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
"14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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