https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902837064.html

Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников

Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2023

Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников

В Курской области перехватили 12 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:44

2023-10-14T23:44

2023-10-14T23:55

происшествия

украина

специальная военная операция на украине

курский район

роман старовойт

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Курской области перехватили 12 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал глава региона.Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Незадолго до этого Старовойт сообщал о работе российских сил ПВО в регионе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20231013/obstrel-1902591205.html

украина

курский район

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происшествия, украина, курский район, роман старовойт