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Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 14.10.2023 (обновлено: 23:55 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902837064.html
Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников
Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2023
Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников
В Курской области перехватили 12 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T23:44
2023-10-14T23:55
происшествия
украина
специальная военная операция на украине
курский район
роман старовойт
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Курской области перехватили 12 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал глава региона.Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Незадолго до этого Старовойт сообщал о работе российских сил ПВО в регионе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902591205.html
украина
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происшествия, украина, курский район, роман старовойт
Происшествия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Курский район, Роман Старовойт
Над Курском и районом сбили 12 украинских беспилотников

Старовойт: в Курской области сбили 12 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Курской области перехватили 12 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал глава региона.
Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Незадолго до этого Старовойт сообщал о работе российских сил ПВО в регионе.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаКурский районРоман Старовойт
 
 
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