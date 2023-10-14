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При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 14.10.2023 (обновлено: 18:47 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902801507.html
При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек
При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек - РИА Новости, 14.10.2023
При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль администрации Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:41
2023-10-14T18:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль администрации Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в субботу беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и волонтерами Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области во время гуманитарной миссии . "Легкое ранение получил сотрудник Военно-гражданской администрации. Среди волонтеров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, единая россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Происшествия
При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек

При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал сотрудник ВГА

© Фото : Харьковская ВГА. Новости/TelegramАвтомобиль администрации Харьковской области, который попал под атаки БПЛА
Автомобиль администрации Харьковской области, который попал под атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Харьковская ВГА. Новости/Telegram
Автомобиль администрации Харьковской области, который попал под атаки БПЛА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль администрации Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в субботу беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и волонтерами Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области во время гуманитарной миссии .
"Легкое ранение получил сотрудник Военно-гражданской администрации. Среди волонтеров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияПроисшествия
 
 
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