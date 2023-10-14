https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902801507.html

При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек

При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек - РИА Новости, 14.10.2023

При атаке БПЛА в Харьковской области пострадал человек

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль администрации Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:41

2023-10-14T18:41

2023-10-14T18:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

единая россия

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль администрации Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в субботу беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и волонтерами Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории Харьковской области во время гуманитарной миссии . "Легкое ранение получил сотрудник Военно-гражданской администрации. Среди волонтеров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, единая россия, происшествия