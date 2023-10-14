https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902799477.html
Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область
Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 14.10.2023
Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область
Один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой ПВО беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:20
2023-10-14T18:20
2023-10-14T18:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой ПВО беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны, российские системы ПВО около 17.30 мск сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что все оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область
Гладков: при атаке украинского БПЛА пострадал частный дом