https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902799477.html

Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 14.10.2023

Гладков рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Белгородскую область

Один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой ПВО беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:20

2023-10-14T18:20

2023-10-14T18:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой ПВО беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны, российские системы ПВО около 17.30 мск сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что все оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков