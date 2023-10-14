https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902794852.html
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника - РИА Новости, 14.10.2023
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника
Автомобиль с сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области и активистами "Единой России" попал под удар беспилотника ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:56
2023-10-14T17:56
2023-10-14T18:52
харьковская область
единая россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области и активистами "Единой России" попал под удар беспилотника ВСУ, сообщили в Telegram-канале ВГА."В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА (военно-гражданская администрация. — Прим. ред.) совместно с активистами Центра помощи "Единой России" на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА", — говорится в публикации.В результате украинской атаки один сотрудник военно-гражданской администрации получил легкое ранение.Среди волонтеров Центра помощи "Единой России" пострадавших нет.В сентябре глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные взяли под контроль 33 населенных пункта в регионе.
https://ria.ru/20231003/kharkov-1900250968.html
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харьковская область, единая россия, происшествия
Харьковская область, Единая Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника
Автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области попал под удар БПЛА