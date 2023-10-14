https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902794476.html
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2023
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:55
2023-10-14T17:55
2023-10-14T18:12
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Четырнадцатого октября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
МО РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Белгородской области