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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 14.10.2023 (обновлено: 18:12 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902794476.html
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2023
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:55
2023-10-14T18:12
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Четырнадцатого октября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
белгородская область
россия
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безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

МО РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Четырнадцатого октября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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