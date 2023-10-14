https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902794476.html

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2023

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:55

2023-10-14T17:55

2023-10-14T18:12

безопасность

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Четырнадцатого октября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)