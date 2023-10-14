https://ria.ru/20231014/bayden-1902697846.html
Байден заявил, что работает над возвращением американцев из Газы
Байден заявил, что работает над возвращением американцев из Газы - РИА Новости, 14.10.2023
Байден заявил, что работает над возвращением американцев из Газы
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация прилагает максимально возможные усилия для возвращения на родину захваченных в заложники палестинским... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:23
2023-10-14T02:23
2023-10-14T02:23
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация прилагает максимально возможные усилия для возвращения на родину захваченных в заложники палестинским движением ХАМАС американских граждан в секторе Газа. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы отыскать их. Все, что в наших силах. Я не стану вдаваться в подробности, но мы работаем над этим как проклятые", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS, отрывок которого был опубликован в пятницу. Согласно последним данным американской администрации, с начала эскалации вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем в этом регионе погибли 27 американских граждан, еще 14 считаются пропавшими без вести. В Вашингтоне полагают, что их могли взять в заложники и силой угнать в сектор Газа. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
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в мире, израиль, палестина, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Джо Байден, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что работает над возвращением американцев из Газы
Байден заявил, что "работает как проклятый" ради возвращения американцев из Газы
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация прилагает максимально возможные усилия для возвращения на родину захваченных в заложники палестинским движением ХАМАС американских граждан в секторе Газа.
«
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы отыскать их. Все, что в наших силах. Я не стану вдаваться в подробности, но мы работаем над этим как проклятые", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS, отрывок которого был опубликован в пятницу.
Согласно последним данным американской администрации, с начала эскалации вооруженного конфликта между Палестиной
и Израилем
в этом регионе погибли 27 американских граждан, еще 14 считаются пропавшими без вести. В Вашингтоне полагают, что их могли взять в заложники и силой угнать в сектор Газа.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян, пишут СМИ