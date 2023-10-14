https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео - РИА Новости, 14.10.2023
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео
На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе, после того, как в него на полном ходу врезался внедорожник, следует из видео,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T23:25
2023-10-14T23:25
2023-10-14T23:35
происшествия
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авто
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе, после того, как в него на полном ходу врезался внедорожник, следует из видео, опубликованного департаментом транспорта правительства столицы в Telegram-канале. "На проспекте Мира (в районе дома №104) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", — говорится в описании ролика. Движение в сторону центра затруднено. В столичной Госавтоинспекции позднее уточнили, что авария произошла около 22:20. По предварительным данным, никто не пострадал.
https://ria.ru/20231006/dtp-1900943404.html
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео
На проспекте Мира в Москве машина загорелась при столкновении с внедорожником