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Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео - РИА Новости, 14.10.2023
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23:25 14.10.2023 (обновлено: 23:35 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео - РИА Новости, 14.10.2023
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео
На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе, после того, как в него на полном ходу врезался внедорожник, следует из видео,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T23:25
2023-10-14T23:35
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе, после того, как в него на полном ходу врезался внедорожник, следует из видео, опубликованного департаментом транспорта правительства столицы в Telegram-канале. "На проспекте Мира (в районе дома №104) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", — говорится в описании ролика. Движение в сторону центра затруднено. В столичной Госавтоинспекции позднее уточнили, что авария произошла около 22:20. По предварительным данным, никто не пострадал.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Момент ДТП с возгоранием в Москве попал на видео

На проспекте Мира в Москве машина загорелась при столкновении с внедорожником

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе, после того, как в него на полном ходу врезался внедорожник, следует из видео, опубликованного департаментом транспорта правительства столицы в Telegram-канале.
"На проспекте Мира (в районе дома №104) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", — говорится в описании ролика.
Движение в сторону центра затруднено.
В столичной Госавтоинспекции позднее уточнили, что авария произошла около 22:20. По предварительным данным, никто не пострадал.
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