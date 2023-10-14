https://ria.ru/20231014/amerika-1902792940.html

Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности

Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности - РИА Новости, 14.10.2023

Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности

Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х указала на ответственность... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:43

2023-10-14T17:43

2023-10-14T17:43

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россия

украина

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сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х указала на ответственность президента США Джо Байдена за глобальную нестабильность и приближение третьей мировой войны из-за вливания денег в "прокси-войну" с Россией. "Администрация Байдена своими политиками несет ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", - написала Грин.Конгрессвуман добавила, что действия американского президента привели США не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису. "Мы обнаруживаем значительные свидетельства коррупции, совершенные Джо Байденом и членами семьи, которые означают, что он скомпрометирован иностранными государствами", - отметила Грин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231013/ssha-1902520692.html

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, джо байден, марджори тейлор грин, сша