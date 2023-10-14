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Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности - РИА Новости, 14.10.2023
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17:43 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/amerika-1902792940.html
Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности
Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности - РИА Новости, 14.10.2023
Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности
Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х указала на ответственность... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:43
2023-10-14T17:43
в мире
россия
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х указала на ответственность президента США Джо Байдена за глобальную нестабильность и приближение третьей мировой войны из-за вливания денег в "прокси-войну" с Россией. &quot;Администрация Байдена своими политиками несет ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне&quot;, - написала Грин.Конгрессвуман добавила, что действия американского президента привели США не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису. "Мы обнаруживаем значительные свидетельства коррупции, совершенные Джо Байденом и членами семьи, которые означают, что он скомпрометирован иностранными государствами", - отметила Грин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231013/ssha-1902520692.html
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в мире, россия, украина, джо байден, марджори тейлор грин, сша
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, США
Конгрессвуман обвинила Байдена в мировой нестабильности

Конгрессвуман Грин: Байден привел США к кризису из-за прокси-войны с Россией

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х указала на ответственность президента США Джо Байдена за глобальную нестабильность и приближение третьей мировой войны из-за вливания денег в "прокси-войну" с Россией.
«

"Администрация Байдена своими политиками несет ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", - написала Грин.

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Конгрессвуман добавила, что действия американского президента привели США не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису.
«
"Мы обнаруживаем значительные свидетельства коррупции, совершенные Джо Байденом и членами семьи, которые означают, что он скомпрометирован иностранными государствами", - отметила Грин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреРоссияУкраинаДжо БайденМарджори Тейлор ГринСША
 
 
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