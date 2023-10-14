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В Тель-Авиве на акции за освобождение заложников произошли стычки

В Тель-Авиве на акции за освобождение заложников произошли стычки - РИА Новости, 14.10.2023

В Тель-Авиве на акции за освобождение заложников произошли стычки

Короткие стычки между протестующими произошли на акции за освобождение заложников из сектора Газа у здания штаба Минобороны Израиля, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:31

2023-10-14T15:31

2023-10-14T15:31

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тель-авив

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Короткие стычки между протестующими произошли на акции за освобождение заложников из сектора Газа у здания штаба Минобороны Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция с требованием освободить заложников из сектора Газа проходит у здания Минобороны Израиля в Тель-Авиве в субботу, её участники, многие из них с флагами Израиля и плакатами, перегородили дорогу и требуют решить судьбу заложников ХАМАС. Между пришедшими и небольшими группами предположительно сторонников властей на акции состоялись стычки: люди ожесточенно дискутировали между собой, но до рукоприкладства не дошли. Предметом спора, как сообщили несколько человек на месте акции, стало то, что небольшие группы людей были недовольны самим фактом проведения акции и требовали присутствующих разойтись.

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в мире, тель-авив, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году