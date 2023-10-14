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Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА
Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023
Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА
Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:15
2023-10-14T08:15
2023-10-14T19:05
сочи
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общество
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СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.Российские средства ПВО в субботу утром около 07:00 мск уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, информировали в Минобороны России."Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты. На запасные аэродромы ушло пять рейсов, с 07:25 аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html
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сочи, краснодарский край, россия, общество
Сочи, Краснодарский край, Россия, Общество
Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА
Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки двух БПЛА