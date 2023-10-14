https://ria.ru/20231014/aeroport-1902709501.html

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 14.10.2023

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после ограничений из-за атаки БПЛА

Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:15

2023-10-14T08:15

2023-10-14T19:05

сочи

краснодарский край

россия

общество

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СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.Российские средства ПВО в субботу утром около 07:00 мск уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, информировали в Минобороны России."Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты. На запасные аэродромы ушло пять рейсов, с 07:25 аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html

сочи

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сочи, краснодарский край, россия, общество