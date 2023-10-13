https://ria.ru/20231013/zlost-1902417609.html

"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети

"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 13.10.2023

"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T05:44

2023-10-13T05:44

2023-10-13T05:44

в мире

украина

израиль

ближний восток

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем."Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", — написал sparkyexpress."Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь", — заявил mayainthesky."Все это дерьмо началось из-за тебя", — добавил AslanAlpha."Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", — возмутился Hani_Iskander."Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!" — отметил DaremasterCo.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231013/otchayanie-1902413831.html

https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html

украина

израиль

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, ближний восток, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году