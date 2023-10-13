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"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 13.10.2023
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05:44 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/zlost-1902417609.html
"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети
"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 13.10.2023
"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T05:44
2023-10-13T05:44
в мире
украина
израиль
ближний восток
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем."Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", — написал sparkyexpress."Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь", — заявил mayainthesky."Все это дерьмо началось из-за тебя", — добавил AslanAlpha."Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", — возмутился Hani_Iskander."Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!" — отметил DaremasterCo.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231013/otchayanie-1902413831.html
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украина
израиль
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в мире, украина, израиль, ближний восток, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем.
«
"Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", — написал sparkyexpress.
"Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь", — заявил mayainthesky.
"Все это дерьмо началось из-за тебя", — добавил AslanAlpha.
"Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", — возмутился Hani_Iskander.
"Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!" — отметил DaremasterCo.
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03:26
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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В миреУкраинаИзраильБлижний ВостокВладимир ЗеленскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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