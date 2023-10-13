"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, вновь попросившего у Запада больше оружия для Украины в комментарии по ситуации с Израилем.
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"Чувак, ты жалок. Перестань выпрашивать деньги, это неприлично", — написал sparkyexpress.
"Мы видим твое отчаяние в каждом слове, которое ты пишешь", — заявил mayainthesky.
"Все это дерьмо началось из-за тебя", — добавил AslanAlpha.
"Ты не на Ближнем Востоке. Проваливай и продолжай свою коррупционную аферу на Украине", — возмутился Hani_Iskander.
"Конец близок, мистер жалкий нищий карлик!" — отметил DaremasterCo.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.